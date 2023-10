นายกฯ พบภาคเอกชนฮ่องกง ย้ำประเทศไทยเปิดและพร้อมรับนักลงทุน ขอให้เชื่อมั่น รบ.

นายกฯ พบภาคเอกชนฮ่องกง ย้ำประเทศไทยเปิดและพร้อมรับนักลงทุน

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 8 ตุลาคม ที่โรงแรม Conrad นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พบหารือกับภาคเอกชนฮ่องกง พร้อมกล่าวกับภาคธุรกิจฮ่องกงว่า การเดินทางมาครั้งนี้เพื่อบอกให้ทุกฝ่ายว่าประเทศไทยเปิดและพร้อมรับนักลงทุนและภาคเอกชน โดยยินดีที่ได้เดินทางมาเพื่อรับฟังคำแนะนำและข้อคิดเห็นจากภาคธุรกิจในวันนี้ ขอให้เชื่อมั่นและมั่นใจว่ารัฐบาลเตรียมพร้อมและมีแผนรองรับสำหรับขั้นต่อไป และพร้อมให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกภาคเอกชน การเดินทางมาครั้งนี้เชื่อว่าได้ประโยชน์อย่างมาก

ด้านตัวแทนภาคเอกชน (Dr. Allan Zeman, Chairman, Lan Kwai Fong Group) กล่าวชื่นชมนโยบายวีซ่าฟรีสำหรับนักท่องเที่ยว เชื่อมั่นว่าภาคเอกชนจะได้รับประโยชน์จากนโยบายนี้ ไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวที่ดีที่สุด ถือเป็นหนึ่งในนโยบายที่ดีที่สุดของนายกรัฐมนตรีสำหรับนักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่ถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใหญ่มากกว่า 1,400 ล้านคน

ขณะที่ตัวแทนภาคธุรกิจจากโรงพยาบาลกล่าวว่า ฮ่องกงขาดแคลนแรงงานจำนวนมาก จึงอยากเชิญชวนแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เข้ามาทำงานระยะสั้นที่ฮ่องกง ทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ และเพื่อการทำงาน โดยไทยถือได้ว่ามีมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพอยู่ในระดับสากล

ด้าน Chairman, Board of airport Authority Hong Kong กล่าวว่า ไทยกับฮ่องกงจะเร่งสร้างความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นพ้องและกล่าวว่า สนามบินฮ่องกงถือเป็นสนามบินที่มีประสิทธิภาพที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เป็น transit hub และมีความร่วมมือกับสนามบินอู่ตะเภา จึงเข้าใจศักยภาพการท่องเที่ยวไทย และมีความสนใจ ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองไปในด้วยได้อีกด้วย ทำให้การติดต่อไปมาหาสู่ดีขึ้น โดยสนามบินถือเป็นจุดสร้างความประทับใจ (first and last impression) สำหรับผู้ที่เดินทางสัญจรผ่านไปมา ซึ่งนายกรัฐมนตรีพึ่งไปเปิด SAT-1 อาคารผู้โดยสารใหม่สนามบินสุวรรณภูมิ และกำลังดำเนินโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติอันดามัน จ.พังงา จึงหวังว่าไทยจะได้ร่วมกับฮ่องกง ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยว

โดยนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่า นโยบายวีซ่าฟรีเป็นนโยบายเร่งด่วนเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของไทย แต่ยังต้องมีการปรับปรุงพัฒนาสนามบิน และภาคการท่องเที่ยวโดยรวมอีกด้วย

ตัวแทนภาคธุรกิจการธนาคาร HSBC กล่าวว่า ต้องการให้ประเทศไทยจัดโรดโชว์ โดยนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายตลาดหลักทรัพย์ไปทำแผน ซึ่งทาง HSBC ได้เสนอตัวให้จัดที่ฮ่องกงและตะวันออกกลาง ทั้งที่กาตาร์ UAE และซาอุดีอาระเบีย โดยมีแผนอาจจะจัดขึ้นหลังปีใหม่ ทั้งนี้ ฮ่องกงต้องการทั้งธุรกิจ แหล่งเงินทุน

ขณะที่หนึ่งในตัวแทนภาคธุรกิจกล่าวว่า ฮ่องกงสนใจเข้าไปลงทุนในไทยอย่างมาก โดยขอให้รัฐบาลช่วยดูแลเรื่อง ease of doing business ไทยมีความพร้อม เป็นศูนย์กลางของ CLMVT จึงถือเป็นเวลาที่ดีที่จะเตรียมความพร้อมเดินหน้าทำธุรกิจให้มากขึ้น โดยยังคำนึงถึงกฎระเบียบด้วย