‘เศรษฐา’ โชว์วิชั่น ‘แลนด์บริดจ์’ เวที’บีอาร์เอฟ’ ชู 4 ข้อเส้นทางสายไหมสีเขียว

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ที่ศูนย์การประชุม China National Convention Center (CNCC) กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถ้อยแถลงในการประชุม High-Level Forum ภายใต้หัวข้อ Green Silk Road for Harmony with Nature ว่า ขอชื่นชมความสำเร็จในโอกาสครบรอบ 10 ปี ข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Initiative : BRI) ในการประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (บีอาร์เอฟ) พร้อมเน้นย้ำแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อมโยง เป็นกลไกสำหรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน การประชุมในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่โลกกำลังเผชิญกับความท้าทายในทุกรูปแบบ ตั้งแต่การแพร่ระบาดครั้งใหญ่ไปจนถึงการถดถอยทางเศรษฐกิจ เชื่อมั่นว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งจำเป็นในการขับเคลื่อน BRI ไปสู่ความร่วมมือสายแถบและเส้นทางคุณภาพสูง เพื่อการพัฒนาและความรุ่งเรือง ไทยมุ่งมั่นที่จะนำบทเรียนจากโครงการนี้ไปเป็นแนวปฏิบัติภายในประเทศ ครม.มีมติวางแนวทางการศึกษาและแผนการดำเนินงานโครงการแลนด์บริดจ์ เชื่อมโยงทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดียเข้ากับอ่าวไทยและมหาสมุทรแปซิฟิก รวมถึงปรับปรุงการเชื่อมต่อในพื้นที่อันดามันทางตอนใต้ ลดระยะเวลาในการเดินทางผ่านช่องแคบมะละกา ภายใต้แนวคิด One Port, Two Sides ในระยะทางทางบก 90 กิโลเมตรทางภาคใต้ของไทย หวังว่าโครงการนี้จะทำงานร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานของ BRI และมีส่วนช่วยสนับสนุนการเชื่อมโยงในระดับโลก

นายกฯกล่าวว่า ขอเสนอแนวทางการดำเนินงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ เส้นทางสายไหมสีเขียวเพื่อความกลมกลืนกับธรรมชาติ 4 ประการ โดยประการแรก การเปลี่ยนผ่านสีเขียว (Green Transition) ในทุกภาคส่วน เพื่อจำกัดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่ๆ จะทำให้ไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ.2065 ประการที่สอง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยไทยตั้งเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียวทุกประเภทให้ครอบคลุมร้อยละ 55 ของพื้นที่ทั้งหมด ประการที่สาม การส่งเสริมกลไกการเงินสีเขียว (Green Finance Mechanism) เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดสรรเงินทุนสำหรับการเปลี่ยนผ่านสีเขียว ขณะนี้ไทยสามารถระดมเงินได้ถึง 12.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน เป็นทุนสนับสนุนโครงการด้านความยั่งยืน และประการสุดท้าย คือการส่งเสริมความร่วมมือพหุภาคี สร้างโอกาสในการทำงานร่วมกัน ร่วมมือ แบ่งปันความรู้ และกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมเพื่อสวัสดิการของประชาชน โดยพร้อมทำงานร่วมกันภายใต้ BRI และสร้างความร่วมมือ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ครอบคลุม และเท่าเทียมกันสำหรับทุกคน

ก่อนหน้านี้ นายหวัง ถงโจว Chairman บริษัท CHEC เข้าเยี่ยมคารวะ นายเศรษฐา นายกฯ โดย CHEC เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างในโครงสร้างสาธารณูปโภคใหญ่ที่สุดของจีน โดยดำเนินกิจการในประเทศไทยมายาวนาน ภายใต้ชื่อจดทะเบียนบริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด ตั้งแต่ปี 2537

นายกฯกล่าวว่า การประชุม ครม.เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา มีมติรับหลักการโครงการแลนด์บริดจ์ เป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งในพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน จะแล้วเสร็จภายใน ค.ศ.2039 ยินดีที่ CHEC บริษัทที่ดำเนินธุรกิจก่อสร้าง คมนาคม เป็นอันดับ 1 ของเอเชียด้านก่อสร้าง มีการลงทุนจากบริษัทในไทย เช่น ท่าเรือแหลมฉบัง จนถึงเฟส 3 ยินดีหากบริษัทจะเข้ามามีส่วนร่วมในแลนด์บริดจ์ ซึ่งมีโครงการสร้างและขยายสนามบินด้วย

ขณะที่นายหวังกล่าวว่า ยินดีที่ไทยสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างครบถ้วนครอบคลุมในประเทศ ขอเสนอความร่วมมือของบริษัท 1.ทางหลวงและระบบราง เฟส 3 ของแหลมฉบัง ดำเนินไปด้วยดี มีแผนผนวก ท่าเรือ เมือง และนิคมเข้าด้วยกัน 2.โครงการแลนด์บริดจ์ บริษัทประสงค์จะเข้าร่วมโครงการด้วย