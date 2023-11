ปารีณา ถอนฟ้อง ‘เพนกวิน’ คดีหมิ่นบิ๊กตู่ แจงไม่ใช่ไม่รัก ปรี๊ดเจอตร.โทรจิกยิ่งกว่าทวงหนี้

ปารีณา ถอนแจ้งความ ‘เพนกวิน’ คดีหมิ่นบิ๊กตู่ แจงไม่ใช่ไม่รัก ปรี๊ดเจอตร.โทรจิกยิ่งกว่าทวงหนี้

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ อดีต ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก แจ้งยุติไม่ประสงค์ดำเนินคดีกับ เพนกวิน – พริษฐ์ ชิวารักษ์ ข้อหาผิดพ.ร.บ.คอมฯ กรณีกล่าวหาสถาบัน และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรี ความว่า

“#ปารีณาถอนแจ้งความเพนกวิ้น เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา รอง ผกก. สน.ทองหล่อ เกิดขยันโทรมารัวๆๆๆๆๆๆ (โทรมายิ่งกว่าเจ้าหนี้ปารีณานัดชำระเงิน เกือบด่า คุกคาม น่ารำคาญ) เพื่อขอสอบเพิ่มกรณีไปแจ้งความดำเนินคดีเพนกวิ้นเมื่อ ประมาณ 3-4 ปีที่แล้ว ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ต่อว่า “พลเอกประยุทธ์” สบฏ และอื่นๆ

วันนี้ขณะให้การปารีณา แจ้งกับรองผกก. ว่า การให้การต่อเจ้าพนักงานต้องไม่มีการจูงใจ ให้ตอบตามความต้องการของเจ้าหน้าที่นะคะ และปารีณาได้แจ้งขอยุติไม่ประสงค์ดำเนินคดีกับเพนกวิ้น

ปารีณาเห็นศาลลงโทษไม่รอลงอาญาหลายคดีเกี่ยวข้องพลเอกประยุทธและครอบครัวหลายคดีแล้ว ซึ่งการลงโทษรุนแรงมาก เป็นการลงโทษที่เป็นไปตามตัวบทกฏหมายของประเทศเรา

การถอนแจ้งความครั้งนี้ ไม่ได้แปลว่าไม่รักพลเอกประยุทธ์ ไม่ได้แปลว่าไม่รักสถาบัน ปารีณายังรักเทิดทูลทุกท่านสุดขั้วหัวใจ แต่ต้องการให้โอกาสเยาวชน เมื่อคุณด่าพ่อฉัน ฉันย่อมปวดร้าวและร้องไห้ แต่…. #all non violence crime should not be put in jail

ปล.ถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และ ป.ป.ช. ปารีณาได้ยื่นหนังสือให้ดำเนินคดีหลายเรื่อง แต่กลับเพิกเฉย ปารีณาทำหนังสือติดตามการดำเนินการก็ไม่ตอบ ก็จะอดทนรออีกซักระยะ แล้วเราจะได้พบกัน ศาลทุจริตฯนะคะ ทำงานให้ได้อย่างรองผกก. สน.ทองหล่อ ได้ไหม ไม่ทำหนังสือแจ้งอะไรเลย โทรจิกๆๆๆๆๆๆๆๆๆ และจิก #ตำรวจไทย”

