โรม ร่ายยาว ยันตั้ง สามี ‘ทนายแจม’ เป็นเลขาฯกมธ.มั่นคง ใช้งานถูกคน

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล ในฐานะประธานกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ ได้เผยแพร่ข้อความผ่าน x ถึงกรณีคำถามว่า ทำไมถึงตั้ง สามี ส.ส. พรรคตัวเอง มาเป็นเลขานุการของกรรมาธิการความมั่นคง ว่า

ผมทราบมาว่า ส.ว. อุปกิจหรือ ส.ว. ทรงเอ ได้ตั้งคำถามถึงผมว่า ได้มีการตั้ง พ.ต.ท.ธีรวัตร์ ปัญญาณ์ธรรมกุล ซึ่งเป็นสามีของคุณศศินันท์หรือทนายแจมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสายไหมพรรคก้าวไกลมาเป็นเลขานุการของกรรมาธิการความมั่นคง ผมต้องขอบคุณมากที่วุฒิสมาชิกทรงเอได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมา เพราะสังคมจะได้รู้ว่าตำรวจที่ผมตั้งมาเป็นเลขานุการของกรรมาธิการมีความสำคัญอย่างไรในช่วงเวลาแห่งความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมตำรวจ

ทุกท่านครับ พ.ต.ท.ธีรวัตร์ ปัญญาณ์ธรรมกุล เป็นหนึ่งในตำรวจที่ถูกเลือกให้ไปเป็นตำรวจราบ ซึ่งปรากฏว่า พ.ต.ท.ธีรวัตร์ ได้ตัดสินใจปฏิเสธการคัดเลือกดังกล่าวส่งผลให้ถูกทำโทษทำลงวินัยเป็นเวลาถึงเก้าเดือน แป๊กขั้นอีกเป็นเวลาสามปี

คุณคิดว่าผมจะตั้งตำรวจท่านนี้เพียงเพราะเขาเป็นสามีของเพื่อนสมาชิกของผมหรือต้องการให้ตำรวจท่านนี้เข้ามีบทบาทโดยตรงในฐานะของผู้ที่ถูกกระทำจากระบบที่ไม่เป็นธรรม เป็นคนที่ส่งเสียงโดยตรงของความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมตำรวจ จะมีใครเข้าใจความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นได้มากไปกว่าคนที่ถูกกระทำเสียเอง

พี่น้องประชาชนที่รักครับ ในวันที่ผมได้เชิญนายกรัฐมนตรีและปรากฏว่านายกรัฐมนตรีหนีสภาหนีการตรวจสอบ และส่งรองนายกรัฐมนตรีที่ไม่เกี่ยวอะไรเลยกับกิจการตำรวจคือนายสมศักดิ์ เทพสุทิน ปรากฏว่าพ.ต.ท.ธีรวัตร์ ปัญญาณ์ธรรมกุล ได้หยิบยกเรื่องที่เคยเกิดขึ้นกับตนเองและเพื่อนของตนเองขึ้นมาซักถามซึ่งแน่นอนพี่น้องประชาชนก็คงจะคาดหมายได้ว่าเราไม่ได้รับคำตอบอะไรจากเรื่องนี้

ผมยืนยันว่าผม Put the right man to the right job ซึ่งในหลายครั้งก่อนหน้านี้เขาก็ได้เป็นปากเป็นเสียงให้กับตำรวจ อย่างเรื่องทรงผมเขาก็ช่วยสื่อสารเป็นระยะ เขาได้แสดงถึงความกล้าหาญที่จะหยิบยกในเรื่องที่สังคมไทยไม่กล้าพูดถึง เป็นปากเป็นเสียงในหลายๆครั้งให้กับพี่น้องตำรวจที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ผมเลือกเขาไม่ผิดหรอกครับผมเลือกได้ถูกต้องแล้ว

ผมขอใช้โอกาสนี้ส่งสารไปถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับตำรวจราบที่ไม่ได้มีมีความยินดีที่จะไปเป็นตำรวจราบเลย คืนพวกเขาสู่การเป็นตำรวจที่อยากทำหน้าที่เพื่อรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริง แล้วจะรอนะครับ