ปลัดมท. ประชุมเตรียมจัดงาน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค.2567

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 20 ธันวาคม ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย(มท.) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กระทรวงมหาดไทย โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง ผู้บริหารของกรม และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยเป็นการประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และได้กำหนดชื่อพระราชพิธีว่า “พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ซึ่งใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “The Celebrations on the Auspicious Occasion of His Majesty the King’s 6th Cycle Birthday Anniversary 28th July 2024” พร้อมกำหนดชื่อการจัดงานว่า “การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ซึ่งมีขอบเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดทั้งปี ตั้งเเต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567 โดยได้แต่งตั้งให้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการ และฝ่ายโครงการและกิจกรรม งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งในคณะกรรมการทั้ง 2 คณะข้างต้นนี้ ได้แต่งตั้งให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นกรรมการ ด้วย

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า การประชุมวันนี้เป็นการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนายอำเภอ ในฐานะข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่ทำงานต่างพระเนตรพระกรรณอยู่ในพื้นที่จังหวัด/อำเภอ เพื่อเตรียมการบูรณาการประสานงานร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย จัดงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในพื้นที่ตำบล/หมู่บ้านให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยทุกจังหวัดจะเสนอโครงการ/กิจกรรมมาให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาและกลั่นกรองก่อนส่งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567 ซึ่งมีลักษณะของโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการน้อมนำพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระบรมราโชวาท พระราชกรณียกิจมาประยุกต์ใช้หรือเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่าง ๆ โดยต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและสมพระเกียรติ มีความจำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม และต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน ไม่ขัดต่อศีลธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย โดยดำเนินโครงการ/กิจกรรมห้วงวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567 และสำหรับจังหวัดที่จะเชิญตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีฯ สำหรับนำไปประดิษฐานบนปูชนียวัตถุ ถาวรวัตถุ อนุสรณียวัตถุ ให้แจ้งข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่คณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้ตราสัญลักษณ์ฯ กำหนด

“กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองจะมีการดำเนินโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล กลุ่มเป้าหมายจังหวัดละ 73 รูปขึ้นไป โดยส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) จัดพิธีที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระราม 9 และส่วนภูมิภาค (76 จังหวัด) จัดพิธี ณ วัดตามที่จังหวัดกำหนด ระยะเวลา 21 วัน โดยทุกจังหวัดต่างรวมพลังภาคีเครือข่ายจัดพิธีอย่างสมพระเกียรติ เรียบง่าย ประหยัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งทุกหน่วยงานจะมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งหากเป็นข้าราชการ หรือบุคลากรภาครัฐ คณะรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าไม่ถือเป็นวันลาเสมือนเป็นการปฏิบัติราชการ นอกจากนี้ทุกจังหวัดจะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำ หรือกิจกรรมอื่น ๆ โดยจะมีการรวบรวมภาพ ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูล เพื่อบันทึกเป็นจดหมายเหตุในปี พ.ศ. 2567 ที่ชาวมหาดไทยและทุกฝ่ายพร้อมใจกันถวายความจงรักภักดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”นายสุทธิพงษ์ กล่าว

นายสุทธิพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลร่วมกับคณะสงฆ์จัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของคนมหาดไทย ซึ่งเป็น “ราชสีห์ผู้จงรักภักดี” จะได้มีโอกาสอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์อีกวาระหนึ่ง โดยขณะนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานแบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายจัดทำและเก็บรักษาคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ฝ่ายจัดขบวนเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และฝ่ายพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ซึ่งขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยทำการสำรวจแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และบูรณะแหล่งน้ำให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสำหรับการออกแบบคนโทน้ำ กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจะทำการออกแบบ โดยจะใช้วัสดุประเภทเซรามิค เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความวิจิตรงดงามของงานฝีมือของคนไทยที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์อันโดดเด่น อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกของพลังสร้างสรรค์ (Soft Power) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับงานหัตถกรรมของช่างฝีมือคนไทยอีกด้วย

นายสุทธิพงษ์ กล่าวในช่วงท้ายว่า กระทรวงมหาดไทยได้มีแผนการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของกระทรวงมหาดไทย ที่เป็นทั้งการปฏิบัติบูชา และอามิสบูชา แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเผยแพร่พระเกียรติคุณ อาทิ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การจัดทำหนังสือ – สื่อเผยแพร่เฉลิมพระเกียรติในรูปแบบต่าง ๆ การดำเนินการออกแบบ/ปรับปรุง/บำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 107 แห่ง ใน 76 จังหวัด และจัดทำชุดวิชาชุมชน/ท้องถิ่นศึกษา สถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาในพื้นที่ชุมชน/ท้องถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ 2) ด้านการสาธารณกุศล โครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 76 จังหวัด จังหวัดละ 73 รูป โครงการบรรพชาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 76 จังหวัด กิจกรรมจิตอาสา จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และ CSR โครงการวงดนตรี จิตอาสา โครงการบริหารจัดการศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้แก่วัด โบสถ์ มัสยิด และ 3) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตในมิติงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน อาทิ โครงการเฉลิมพระเกียรติของหน่วยงาน โครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) โครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัด 76 จังหวัด โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (แก้มลิง) แบบอารยเกษตร 6 พื้นที่ โครงการ 72 พรรษา 7,300 โครงการพัฒนาตามผังภูมิสังคม โครงการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” โครงการน้ำหนักเด็กได้มาตรฐาน โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร การอนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำ (แหล่งน้ำดิบ) ในการผลิตน้ำประปา ให้สะอาด ปลอดภัย โครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการลดความสกปรกของน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด โครงการนำร่องขยายเขตระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการตามหลัก “อารยเกษตร” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 73 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ท้ายนี้ ยังได้ให้ทุกจังหวัดร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมวันดินโลก World Soil Day ของกระทรวงมหาดไทย ภายใต้แนวคิด ดินดี น้ำดี ชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน (Sustainable soil and water for better life) เพื่อนำไปสู่การจัดการดินและน้ำ สร้างรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง อันเป็นการสนองพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย ตามพันธสัญญา 76 จังหวัด 76 คำมั่นสัญญา เพื่อโลกใบเดียวใบนี้ของเรา และขอเชิญชวนทุกจังหวัดที่มีการสื่อสารทุกกิจกรรมร่วมใส่ hashtag #WorldSoilDay #วันดินโลก #UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SoilandWaterasourceoflife #SustainableSoilandWaterforbetterlife #ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน #SDGsforAll #ChangeforGood เพื่อร่วมกันสื่อสาร สร้างพลังการมีส่วนร่วม ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของดินและน้ำ สนองพระราชปณิธานเพื่อทำให้ประชาชนคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนตลอดไป