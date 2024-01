นายกฯ เผย Bank of America พร้อมสนับสนุนการลงทุนของบริษัทไทยในต่างประเทศ

นายกฯ เผย Bank of America พร้อมสนับสนุนการลงทุนของบริษัทไทยในต่างประเทศและส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติในไทย

เมื่้อวันที่ 17 ม.ค. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโพสต์ข้อความ หลังพบกับ President of International, Bank of America ระหว่างเข้าร่วมประชุม World Economic Forum ประจําปี 2567 หรือ WEF ที่เมืองดาวอส สหพันธรัฐสวิส ว่า “ Bernard Mensah President of International, Bank of America ธนาคารขนาดใหญ่ของโลก ที่มีสาขาอยู่ประเทศไทย พร้อมสนับสนุนการลงทุนของบริษัทไทยในต่างประเทศและส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติในไทย โดยเขาขอให้ไทยจัด Road Show ด้วย เพื่อที่จะได้เห็นภาพรวมของการลงทุนทั้งหมด