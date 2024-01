นายกฯ หารือ Google ใช้เทคโนโลยียกระดับรายได้เกษตรกรไทย ก่อนจบภารกิจประชุม WEF

นายกฯ และ Google พร้อมทำงานร่วมกัน เสร็จสิ้นภารกิจเข้าร่วมประชุม WEF ที่ดาวอสแล้ว ถึงไทยพรุ่งนี้ แถลงผลสำเร็จ แวะดูสินค้าชุมชน เตรียมนำมาต่อยอดด้วยแพคเกจจิ้งกับสินค้าไทย

เมื่อเวลา 11.15 น วันที่ 18 มกราคม (ตามเวลาท้องถิ่นเมืองดาวอส ซึ่งช้ากว่าไทย 6 ชั่วโมง) ณ ศูนย์ประชุม Congress Centre เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พบปะกับ นางรูธ โพรัท ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน ของ Alphabet และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินของ Google

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ได้พูดคุยถึงการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องในการลงทุน Cloud center ของ Google ในประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นทิศทางที่ดี โดยที่ Google มีความตั้งใจที่จะนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในระบบบริการสาธารณสุข ตลอดจนมีความตั้งใจที่จะยกระดับรายได้ของเกษตรกรไทย เพื่อให้ประชาชนทุกระดับได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่กำลังจะเข้ามา ภายใต้แนวความคิดไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Leave no one behind)

นายเศรษฐากล่าวเพิ่มเติมว่า ตนกับ Ruth Porat, Chief Financial Officer ของบริษัท Google และ President and Chief Investment Officer ของบริษัท Alphabet ได้คุยกันถึงการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องในการลงทุน Cloud Center ในไทย ซึ่งการพูดคุยเป็นไปในทิศทางที่ดีครับ

“Google ตั้งใจจะเอาเทคโนโลยีมาช่วยในระบบบริการสาธารณสุข และตั้งใจจะยกระดับรายได้ของเกษตรกรไทย เพื่อให้ประชาชนทุกระดับได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่กำลังจะเข้ามามีบทบาท ภายใต้แนวความคิด Leave No One Behind ”

ในเวลาต่อมานายเศรษฐาได้โพสต์ข้อความเสร็จสิ้นภารกิจการเข้าร่วมประชุม World Economic Forum ประจําปี 2567 หรือ WEF ที่เมืองดาวอส สหพันธรัฐสวิส ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยว่า แวะร้านขายสินค้าท้องถิ่นระหว่างทางไปสนามบินซูริค สินค้าในชุมชนน่าสนใจมากเลย ไม่ว่าจะเป็นชีส น้ำผึ้ง เส้นพาสต้า ที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นจากชุมชน นำมาต่อยอดด้วย packaging ที่สวยงาม นำไปพัฒนากับสินค้าของเราที่ไทย

ทั้งนี้ นายเศรษฐาจะเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ ในเวลา 10.40 น. วันที่ 19 มกราคม โดยจะมีการแถลงข่าวถึงผลสำเร็จในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้