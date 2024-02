ทนายฟาด ‘ปล่อยตัวได้เลย’ ไม่ต้องแก้ กม. ห่วงบุ้งอดประท้วง 10 วัน ผตห.การเมืองเยอะไปไหม?

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายนิรโทษกรรมประชาชน จัดกิจกรรม “ยื่นรายชื่อปฏิบัติการด่วน” (Urgent Action) ถึงรัฐบาลไทย เรียกร้องให้ยุติการดำเนินคดีต่อ นายอานนท์ นำภา ทนายความด้านสิทธิมนุษยชน

นำโดย นางปิยนุช โคตรสาร ผู้อำนวยการ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และ น.ส.พูนสุข พูนสุขเจริญ หรือ ทนายเม ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน และนักกิจกรรมทางการเมือง อาทิ นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ ไผ่ ดาวดิน, นายทรงพล สนธิรักษ์ หรือ ยาใจ, นายธนพัฒน์ กาเพ็ง พร้อมสมาชิกทะลุฟ้า, น.ส.อันนา อันนานนท์ กลุ่มนักเรียนเลว, นายกรกช แสงเย็นพันธ์ หรือ ปอ และ นายเฝาซี ล่าเต๊ะ เป็นต้น โดยแอมเนสตี้ฯได้รณรงค์แคมเปญลงชื่อให้ปล่อยตัวนายอานนท์ ซึ่งมีผู้ร่วมลงชื่อแล้ว 7,301 ราย มีเป้าหมายให้ถึง 10,000 รายชื่อ ซี่งวันนี้เปิดให้ลงชื่อวันสุดท้าย ผ่านทางเว็บไซต์ https://act.amnesty.or.th/page/136262

บรรยากาศเวลา 10.20 น. นักกิจกรรมเริ่มตั้งขบวนจากหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ฝั่งถนนพิษณุโลก พร้อมรถแห่ “Le Truck รักเธอ” ที่เต็มไปด้วยสีสันและข้อความ “We are not free until everyone is free” ก่อนเคลื่อนขบวนไปยังสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือบริเวณด้านหน้าศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยมีนักกิจกรรมร่วมเดินขบวนชูป้าย “นิรโทษกรรมประชาชน” และถือหุ่นสแตนดี้ผู้ต้องหาการเมือง พร้อมยอดลงชื่อ 7,301 รายชื่อ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อขบวนเคลื่อนมาถึงแยกสวนมิสกวัน เจ้าหน้าที่แอมเนสตี้ฯแจ้งว่า ทางสำนักนายกฯไม่อนุญาตให้เข้าไป ก่อนส่ง นายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ในรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน ออกมารับหนังสือพร้อมคณะ ในเวลา 11.10 น.

น.ส.พูนสุข หรือทนายเม กล่าวว่า อานนท์ นำภา เป็นคนที่ถูกดำเนินคดี ม.112 ซึ่งการพิจารณาคดีของอานนท์ยังไม่เป็นที่สิ้นสุด แต่วันนี้อานนท์ถูกคุมขังระหว่างพิจารณาคดี

“ในขณะนี้ถูกคุมขังมาเป็นระยะเวลาหลายเดือนแล้ว และปัจจุบัน บุ้ง เนติพร เสน่ห์สังคม (กลุ่มทะลุวัง) ก็กำลังอดอาหารเนื่องจากถูกขังด้วยคดี ม.112 อดน้ำและอาหาร เป็นระยะเวลากว่า 10 วันอาการเข้าขั้นวิกฤตแล้ว

เราต้องการให้รัฐบาลพลเรือนที่กำลังจะแสดงจุดยืนด้านสิทธิมนุษยชนในการสมัครเข้าเป็นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ หรือ HRC ดำเนินการใดๆ โดยระยะแรกให้

1.ปล่อยตัวผู้ต้องขังทางการเมืองที่คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา

การปล่อยตัวบุคคลระหว่างพิจารณาคดีเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานไม่ต้องแก้ไขกฎหมายใดๆ ก็สามารถทำได้เลย และก็เป็นสิทธิตามกระบวนการยุติธรรมด้วย” น.ส.พูนสุขกล่าว

น.ส.พูนสุขกล่าวต่อว่า ประเด็นที่ 2 ขณะนี้เรากำลังรวมตัวเป็นเครือข่ายนิรโทษกรรมประชาชน โดยเสนอให้มีการจัดการกับคดีทางการเมืองตั้งแต่ 19 กันยายน 2549 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ถูกดำเนินคดีทางการเมืองกว่า 1,700 คน และช่วงปี 2557 มีพลเรือนที่ถูกดำเนินคดีในศาลทหารกว่า 2,400 คน ปัจจุบันประมาณ 1,900 คนตั้งแต่ปี 2553 โดยรวมแล้วกว่า 6,000 คนที่ถูกดำเนินคดีในระยะเวลากว่า 18-19 ปีมาแล้ว

“ศูนย์ทนายเราจึงเสนอว่าต้องนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองกับประชาชน โดยที่ไม่รวมเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่เกินกว่าเหตุต่อประชาชน และไม่รวมคนที่ทำรัฐประหาร ทั้งนี้ เราเสนอให้คดีที่เป็นความผิดตามประกาศคำสั่ง คสช. คดีที่พลเรือนขึ้นศาลทหาร, คดี ม.112, คดี พ.ร.ก.ฉุกเฉินและ คดีประชามติ ต้องได้รับนิรโทษกรรมทันที

ส่วนคดีที่เกิดจากการชุมนุม การแสดงออก และความขัดแย้งทางการเมือง เสนอให้มีคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาเรื่องการนิรโทษกรรมประชาชนองค์ประกอบหลักมี 20 คนเป็นตัวแทนของประชาชน และ ส.ส 14 คน ตัวแทนผู้ที่ถูกดำเนินคดี 4 คน และองค์กรด้านการเข้าถึงความยุติธรรมและข้อมูลอีก 2 คน” น.ส.พูนสุขชี้

น.ส.พูนสุขกล่าวย้ำว่า ข้อเรียกร้องระยะสั้นคือ 1.ต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาการเมืองที่คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาและสามารถทำได้เลยโดยไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย 2.รีบออกกฎหมายนิรโทษกรรมประชาชนอย่างจริงใจโดยไม่เลือกปฏิบัติข้อหาและมาตรา

“ม.112 เป็นคดีที่ผูกพันมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี มีข้อความเห็นจาก UN มาตลอดกว่า 21 ฉบับ ซึ่งมีทางเห็นในทางเดียวกันว่าการควบคุมตัวตามมาตรา 112 เป็นการควบคุมตัวโดยมิชอบ

ดังนั้น ยังมีคนถูกควบคุมตัวด้วย ม.112 แล้วบอกว่าจะเป็นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเป็นเรื่องที่ไม่ชอบธรรม เราเรียกร้องให้มีการดำเนินการ ทั้งปล่อยตัวบุคคล และนิรโทษกรรมประชาชนในทุกข้อหาโดยเร็ว” น.ส.พูนสุขกล่าว

ด้านนายธนพัฒน์ หรือปูน ทะลุฟ้า กล่าวว่า ตนขอเป็นตัวแทนเพื่อนๆ ที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองทุกคน เชื่อมั่นเสมอว่าการใช้สิทธิเสรีภาพ การร่วมกลุ่มกันวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ และถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตย

“การที่ประชาชนตื่นรู้ทางการเมืองและสิทธิเสรีภาพ ผู้มีอำนาจควรจะมองเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำ

ในนามของคนที่ถูกดำเนินคดีทางการเมือง ผมรู้สึกว่าปัจจุบันการดำเนินคดีเป็นการใช้กฎหมายในทางกลั่นแกล้งผู้มีความคิดเห็นที่แตกต่างทางกันพรรคการเมือง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้สังคมของเราหลุดพ้นไปจากความขัดแย้งทุกครั้ง ผู้มีอำนาจก็มักจะเอาตัวเองรอดเสมอ คนที่ได้รับผลกระทบกลายเป็นประชาชนเสมอ

ตอนนี้ก็ยังมีผู้ต้องหาทางการเมืองอีกกว่า 1,000 คน รวมถึงเพื่อนๆ ของเราที่ยังถูกจับกุมคุมขังอยู่ในเรือนจำ ทั้งทนายอานนท์ นำภา, บุ้ง เนติพร เสน่ห์สังคม ที่กำลังอดอาหารอยู่ เพียงเพราะว่าต้องการความยุติธรรมตั้งแต่สิทธิในการประกันตัว” นายธนพัฒน์กล่าว

นายธนพัฒน์กล่าวต่อว่า วันที่ 9 กุมภาพันธ์นี้เราจะมีการยื่นประกันตัวเพื่อนๆ ของเราทุกคน หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยจะรับฟังเสียงของพวกเรา และให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิเสรีภาพ

“เราเชื่อมาเสมอว่าคนสามารถคิดได้ด้วยตัวเขาเอง และไม่ควรมีใครถูกดำเนินคดี หวังว่ากระบวนการยุติธรรมไทยจะกลับมาเป็นปกติ” นายธนพัฒน์กล่าว

ก่อนผู้ร่วมกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ด้วยการนำไม้กายสิทธิ์มารวมพลังกัน พร้อมเปล่งคาถาว่า “นิรโทษกรรมประชาชน”

