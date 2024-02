องค์กรสัตว์ หวั่น ดัน ‘สัตว์พื้นเมือง-สัตว์แข่งขัน’ ซอฟต์พาวเวอร์ ยื่นหนังสือรัฐบาลพรุ่งนี้

ภาคีองค์กรสวัสดิภาพสัตว์ หวั่น รัฐ ดันสัตว์พื้นเมือง-สัตว์แข่งขันมาทำ Soft Power



วันที่ 13 กุมภาพันธ์ นายโรเจอร์ โลหะนันท์ เลขาธิการสมาคมพิทักษ์สัตว์ไทย กล่าวว่าภาคีองค์กรสวัสดิภาพสัตว์ ขอเรียกร้องให้รัฐบาลล้มเลิกแผนการส่งเสริมกีฬาสัตว์พื้นเมืองและสัตว์แข่งขัน และยุบคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนร่างกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกีฬาสัตว์พื้นเมืองและสัตว์แข่งขัน ของ คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองหรือ ป.ย.ป. อันจะนำมาซึ่งความแตกแยกในสังคมทั้งในและต่างประเทศ ขอให้รัฐบาลอย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัว อย่ามอมเมาประชาชนด้วยอบายมุข อย่าบั่นทอนสถาบันครอบครัวด้วยการชี้นำเยาวชนให้หมกมุ่นกับการพนัน อย่าให้ลูกหลานไทยเห็นการทารุณกรรรมสัตว์เป็นเรื่องธรรมดา อย่าให้สังคมไทยต้องมัวหมองเพราะเชิดชูกิจกรรมที่ป่าเถื่อน อย่าให้พลังละมุนกลายเป็นพลังละโมภ อย่าให้ประชาคมโลกประณามว่า “Soft Power ของไทยคือ Sad Power ของโลก”

นายโรเจอร์ กล่าวว่า ประเทศไทยของเรา มีทัศนียภาพ ความหลากหลายทางธรรมชาติ มีอาหารที่เลิศรส มีโขนมีละครมีฟ้อนรำที่งามสง่า มีนวดแผนไทย มีศิลปะการต่อสู้ที่โดดเด่น และมีวัฒนธรรมที่ดีงามมากมาย ไม่จำเป็นต้องหารายได้จากการย่ำยีสัตว์และเสี่ยงต่อการถูกคว่ำบาตร เฉกเช่นที่ธุรกิจส่งออกกล้วยไม้เคยประสบในอดีตและที่อุตสาหกรรมมะพร้าวของไทยกำลังประสบอยู่ สัตว์พื้นเมืองของไทยมีเอกลักษณ์เพียงพอที่จะประกวดประชันความสวยงาม ไม่จำเป็นต้องนำสัตว์เหล่านั้นมาทรมานด้วยการต่อสู้ประลองกำลังกันให้นักท่องเที่ยวหยามเหยียดหรือวิพากษ์วิจารณ์ในเวทีโลก ที่อาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์และธุรกิจของไทยในประเทศต่างๆ ที่ไม่เห็นด้วยกับการทารุณกรรมสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารไทย ภาพยนตร์ไทย นวดแผนไทย และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งระบบ

คำว่า “กีฬา” หมายถึงกิจกรรมที่เสริมสร้างพลานามัยให้แก่ผู้เล่น การนำสัตว์มาประลองกำลังต่อสู้ หรือแข่งขันกันไม่ได้ช่วยเสริมสร้างพลานามัยให้แก่ผู้เล่น รังแต่จะนำมาซึ่งกิเลส การทะเลาะวิวาท และอาชญากรรมอันเกี่ยวเนื่องกับการพนันที่ไม่อาจแยกจากกันได้ การสนับสนุนส่งเสริมกีฬาสัตว์และสัตว์แข่งขันไม่เพียงจะเพาะอุปนิสัยก้าวร้าวรุนแรงให้แก่ประชาชน ยังจะกระตุ้นปัญหาศีลธรรม จริยธรรม และอาชญากรรมที่เยาวชนมีส่วนเกี่ยวข้องให้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น

ในฐานะผู้นำรัฐบาล นายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน ได้เคยปรารภไว้ว่า “ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของไทยคือ จุดแข็ง คือ Soft Power ที่เราสามารถส่งออกสู่สายตาชาวโลก” แต่การนำสัตว์มาต่อสู่กันจะกลายเป็นจุดอ่อน เป็น Sad Power เพราะไม่มีสมาพันธ์นานาชาติใดเคยให้การยกย่องชื่นชมการหารายได้จากการทารุณกรรมสัตว์

นายโรเจอร์ กล่าวว่า การขับเคลื่อนร่างกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกีฬาสัตว์พื้นเมืองและสัตว์แข่งขันไม่เพียงขัดแย้งต่อหลักมรดกโลกทางวัฒนธรรมของ UNESCO ซึ่งประกาศไม่รับการชนวัวหรือตีไก่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไม่ว่าในมุมมองใด เท่านั้น ยังขัดต่อสนธิสัญญาด้านการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือ UN Convention on the Rights of the Child ที่ประเทศไทยร่วมรับรองไว้ตั้งแต่ ค.ศ. 1989 อันอาจนำมาซึ่งความอัปยศในสายตาชาวโลกอีกด้วย

นายโรเจอร์ กล่าวว่า หากรัฐบาลยังยืนกรานจะผลักดันแผนการส่งเสริมกีฬาสัตว์พื้นเมืองและสัตว์แข่งขันต่อไป ภาคีองค์กรสวัสดิภาพสัตว์จำเป็นต้องนำแผนอัปยศนี้ตีแผ่ให้สหประชาชาติ และ ประชาคมโลกร่วมกันคัดค้านต่อไป