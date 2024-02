อิ๊ง โพสต์คลิปหลานๆ เขียนการ์ดต้อนรับ คุณตา ‘ทักษิณ’ กลับบ้าน

จากกรณี นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จะเข้าเกณฑ์พักโทษเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากเข้าเกณฑ์เป็นผู้ต้องขังอาวุโสและเจ็บป่วยเรื้อรัง โดยจะครบกำหนด 180 วัน ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 และจะเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติในช่วงเวลาอีก 6 เดือน ก่อนที่จะพ้นโทษในช่วงเดือนสิงหาคม 2567

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของ “บ้านชินวัตร” ในการต้อนรับอดีตนายกรัฐมนตรี นายทักษิณ ชินวัตร กลับบ้าน หลังได้รับการพักโทษ

โดยล่าสุด นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย บุตรสาวคนเล็ก โพสต์ไอจีสตอรี่ เป็นภาพของลูกๆ หลานๆ ที่กำลังช่วยกันเขียนการ์ดขนาดใหญ่ รอต้อนรับคุณตา คือ นายทักษิณ ชินวัตร โดยข้อความบางส่วน ระบุว่า “Welcome home grandpa”, “We‘ve been waitting for this for so so”

ซึ่งหลานๆ แต่ละคนได้เขียนชื่อแต่ละคนไว้ในการ์ดด้วย เช่นเดียวกับนางสาวพินทองธา ชินวัตร ได้โพสต์คลิปเดียวกัน

