‘ลูก-หลาน’ ตระกูลชินวัตรขึ้นป้ายรับ ‘ทักษิณ’ กลับบ้านวันนี้ เสื้อแดงนัดให้กำลังใจที่พรรค พท.-ขั้วตรงข้ามรวมตัว รพ.ตำรวจ

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ที่ท่าอากาศยาน 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ถึงขั้นตอนการปล่อยตัวนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับการพักโทษ ว่า เข้าใจว่าจะมีการปล่อยตัวในวันที่ 18 กุมภาพันธ์นี้ และเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม กรมราชทัณฑ์และโรงพยาบาลตำรวจ ส่วน พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีการรายงานขั้นตอนอะไรที่เป็นพิเศษหรือไม่ ก็เป็นไปตามที่พูดที่ข่าวออกมาแล้ว เป็นไปตามกฎหมายทุกอย่าง

เมื่อถามว่า การปล่อยตัวจะเป็นในช่วงกลางคืนหรือไม่ นายกฯกล่าวว่า “ไม่ทราบเลยครับ แต่เป็นวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ไม่แน่ใจในข้อกฎหมาย วันที่ 18 กุมภาพันธ์คือวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ไม่ได้มีการคุยกัน ไม่ได้ลงรายละเอียด ผมเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมาย”

วันเดียวกัน น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย บุตรสาวคนเล็ก โพสต์ไอจีสตอรี่ เป็นภาพของลูกๆ หลานๆ ที่กำลังช่วยกันเขียนการ์ดขนาดใหญ่ รอต้อนรับคุณตา คือ นายทักษิณ ชินวัตร โดยข้อความบางส่วน ระบุว่า Welcome home grandpa, Weve been waitting for this for so so ซึ่งหลานๆ แต่ละคนได้เขียนชื่อแต่ละคนไว้ในการ์ดด้วย เช่นเดียวกับนางสาวพินทองทา ชินวัตร ได้โพสต์คลิปเดียวกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศจากบ้านจันทร์ส่องหล้า ตั้งอยู่ในซอยจรัญสนิทวงศ์ 69 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ช่วงเย็นว่า สมาชิกในครอบครัวของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ นำโดยนายพานทองแท้ ชินวัตร น.ส.พิณทองทา และ น.ส.แพทองธาร หัวหน้าพรรค พท. พร้อมด้วยหลานๆ ได้นำป้ายผ้าระบุข้อความ “Welcome Home We’re been waiting for this day for so so long” (ยินดีต้อนรับกลับบ้าน พวกเรารอคอยวันนี้มานานมาก) พร้อมประทับรอยฝ่ามือของบรรดาหลานๆ มาช่วยกันติดที่ประตูหน้าบ้าน

โดย น.ส.แพทองธาร กล่าวว่า ป้ายผ้านี้เป็นความคิดของหลานๆ ของนายทักษิณ ซึ่งลูกคนโตของ น.ส.พินทองทา เป็นคนคิดคำต้อนรับ และหลานๆ คนอื่นช่วยกันตกแต่ง ก่อนที่หลานทุกคนจะร่วมกันประทับรอยฝ่ามือลงไปบนป้ายผ้า พร้อมชื่อคุณพ่อ เมื่อถามว่านายทักษิณจะเดินทางมาถึงบ้านในช่วงเวลาใด น.ส.แพทองธาร กล่าวว่า “เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มเวลาอีกครั้งนะคะ ยังไม่แน่ใจเลย” จากนั้นทั้งหมดได้กลับเข้าบ้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนี้ ยังมีตำรวจสายตรวจ สน.บางพลัด สลับสับเปลี่ยนลงพื้นที่กวดขันบริเวณโดยรอบของบ้านจันทร์ส่องหล้าของนายทักษิณด้วย อีกทั้งบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออก มีสื่อมวลชนจากหลายสำนัก ต่างทยอยเดินทางมาปักหลักทำข่าวอีกด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า นางผุสดี กลิ่นทอง หรือ อ.เป้า สิงห์บุรี อายุ 73 ปี อดีตแกนนำเสื้อแดง จ.สิงห์บุรี เป็นตัวแทนกลุ่มคนเสื้อแดงและแฟนคลับพรรคเพื่อไทย จ.สิงห์บุรี เดินทางมาให้กำลังใจ นายทักษิณ ที่บริเวณหน้าบ้านจันทร์ส่องหล้าด้วย โดยนางผุสดี ได้เข้าไปกอดรั้ว และส่องเข้าไปในบ้าน พร้อมให้สัมภาษณ์ว่า มากอดกำแพงบ้านให้กำลังใจ แม้รู้ว่าจะไม่ได้พบตัวนายทักษิณจริงๆ แล้วคนรักนายทักษิณทั่วประเทศจะส่งตัวแทนมารอรับนายทักษิณที่หน้าบ้าน ตั้งแต่นาทีแรกที่เข้าสู่วันที่ 18 ก.พ. แต่เมื่อทราบข่าวว่า มีกลุ่มการเมืองอื่นจะเดินทางมาคัดค้าน จึงยกเลิกการรวมตัวให้กำลังใจ เพราะไม่อยากให้เกิดการปะทะ สร้างความวุ่นวายให้กับรัฐบาลพรรคเพื่อไทย ทั้งนี้ ได้นัดกลุ่มคนเสื้อแดงรวมตัวทำกิจกรรมให้กำลังใจนายทักษิณ ที่พรรค พท. ตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่ 18 กุมภาพันธ์แทน

รายงานข่าวจากฝ่ายความมั่นคงเปิดเผยว่า นายพิชิต ไชยมงคล แกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) จะจัดมวลชนไปเฝ้าสังเกตการณ์ที่ด้านหน้าโรงพยาบาลตำรวจ ตั้งแต่เวลา 22.00 น.คืนวันที่ 17 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป โดยมีมวลชนจากกองทัพธรรมประมาณ 100 คน, ศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน (ศปปส.) ประมาณ 30 คน และมวลชน คปท.ประมาณ 50 คนร่วมด้วย