มท.1 ถกเวที ‘เศรษฐกิจฐานรากกับการขับเคลื่อนอีสานใหม่’ ยกหนัง ‘สัปเหร่อ’ สะท้อนต้นทุนสังคมเข้มแข็ง

มท.1 ปาฐกถาพิเศษ ‘เศรษฐกิจฐานรากกับการขับเคลื่อนอีสานใหม่’ ย้ำอีสานคือทำเลยุทธศาสตร์ ชี้แลนด์บริดจ์พัฒนาประเทศดีขึ้น

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.มหาดไทย ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “เศรษฐกิจฐานรากกับการขับเคลื่อนอีสานใหม่ : Mobilizing New Isan for the Future of Thailand” ในวาระครบรอบ 60 ปีการก่อตั้งม.ขอนแก่น โดยมีคณะผู้บริหาร องค์กรภาคธุรกิจและประชาสังคม ภาคีเครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนักศึกษา ร่วมรับฟัง

นายอนุทิน กล่าวว่า ภาคอีสานนับเป็นพื้นที่สำคัญที่สุดของประเทศในเชิงยุทธศาสตร์ มีประชากรเป็นจำนวนมากกว่าทุกภาคของประเทศไทย มีพื้นที่กว้างขวางเป็น 1 ใน 3 ของประเทศ มีทรัพยากรธรรมชาติมากพอในการพัฒนา ความร่ำรวยทางวัฒนธรรม เต็มไปด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ มีความรักในถิ่นฐานบ้านเกิด และมีความปรารถนาดีต่อเพื่อนร่วมชาติ เช่น หนังเรื่องสัปปะเหร่อ ก็มีปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จที่นอกจากความสามารถของทีมงานที่เป็นคนอีสานแล้ว ยังมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมทางอีสานที่ชัดเจน ทำให้คนอีสานอยากไปดูหนัง เพื่อแสดงออกถึงการสนับสนุนงานของคนบ้านเดียวกัน เหล่านี้เป็นต้นทุนทางสังคมที่เข้มแข็ง ถ้าสังคมดี มีความเป็นปึกแผ่น จิตใจของประชาชนในภูมิภาคดี การพัฒนาการต่อยอดก็จะเป็นไปได้ด้วยความมั่นคง

นายอนุทิน กล่าวว่า ที่ตั้งของภาคอีสานถือเป็นทำเลสำคัญทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในปัจจุบัน เพราะประเทศไทยเป็น Landmark สำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ทางการค้าที่จะเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยว สร้างความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องได้ ประเทศไทยมีศักยภาพในการเชื่อมโยงแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจในภูมิภาค เราต้องคิดว่าประเทศไทยมีต้นทุนที่มากกว่า รวมถึงแนวคิดการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง (Landbridge) ที่จะทำให้ศักยภาพของประเทศไทยเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า การจะขับเคลื่อนให้ภาคอีสานมีความพร้อม ประกอบด้วย การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชน การสร้างความแข็งแกร่งด้านเกษตร สร้างการเกษตรวิถีใหม่ เสริมพลังให้กับการท่องเที่ยว และ Soft Power ในท้องถิ่น หากทำเมืองรองให้เป็นเมืองท่องเที่ยวได้ ก็จะเป็นการเสริมความเข้มแข็งให้กับการท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน รวมถึงด้านการสาธารณสุข คุณภาพชีวิตของประชาชน การคมนาคมขนส่ง การส่งเสริมการลงทุน

นายอนุทิน กล่าวอีกว่า สิ่งที่เรามีโดยธรรมชาติ คือ วัฒนธรรมที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน โดยมีการท่องเที่ยวเป็นตัวสนับสนุนพื้นฐานเศรษฐกิจให้แข็งแกร่ง ซึ่งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเรามีความเป็นเลิศ โดดเด่น รวมถึงเทคโนโลยี องค์ความรู้พื้นบ้าน วิชาการ สามารถต่อยอดได้ทุกทาง ดังนั้นหน้าที่ของเรา คือต้องร่วมกันสร้างความปลอดภัย ขจัดการเอารัดเอาเปรียบให้กับประชาชน โดยรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยพร้อมเต็มที่ที่จะสนับสนุนและก้าวเดินไปด้วยกันให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของเศรษฐกิจฐานรากตลอดจนเศรษฐกิจมวลรวมในระดับภาค อันจะทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนถึงการส่งเสริมให้เกิดการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม การแก้ไขสภาวะโลกร้อน การผลิตสินค้าภายใต้กรอบการลดโลกร้อน การใช้พลังงานจากธรรมชาติ และการปล่อยมลพิษและก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ให้น้อยที่สุด เพื่อยังผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ประเทศไทยยืนอยู่บนเวทีโลกได้ และเป็นการรักษาโลกใบเดียวนี้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน