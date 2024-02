นายกฯอารมณ์ดี ชมการบรรเลงจากวงออร์เคสตราเยาวชนยะลา โบกมือส่งจูบทักทายเด็กๆ

นายกฯปลื้ม ผลงานอุทยานการเรียนรู้ยะลาบอกเยาวชนเก่งแล้ว ต้องอย่าถ่อมตน มีของดีต้องทะเยอทะยาน ผู้ใหญ่ต้องสนับสนุน ก่อนร่วมเวที My Dream ฟังความฝันเยาวชน จชต. ลั่นเป็นหน้าที่รัฐบาลต้องสานฝันให้ทุกคนเข้าถึงโอกาสเท่าเทียม อารมณ์ดีชมวงออร์เคสตรา โบกมือส่งจูบ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานภารกิจในการลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นวันที่สองของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “เที่ยวใต้สุดใจ” ณ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ระหว่างวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2567

จุดที่ 2 จากนั้นเวลา 09.50 น. นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้ยะลา (TK Park) ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยได้แวะทักทายนักเรียนในห้องการเรียนรู้ต่างๆ และเมื่อมาถึงห้อง FabLab Yala เป็นห้องสำหรับผู้ที่มาเรียนรู้จะได้รับการต่อยอดนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ การสร้างสตาร์ทอัพในพื้นที่ และการสร้างอาชีพ ซึ่งทั้งหมดจะเป็นการเพิ่มจีดีพีของประเทศในอนาคต

โดยนายกฯ ได้สอบถามการต่อยอดงานวิจัยต่างๆ หากสำเร็จจะต่อยอดอย่างไร และจะตั้งโรงงานขึ้นมาผลิตเองหรือไม่ ทั้งนี้ นายกฯ สนใจเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นการเสริมความรู้และสร้างอาชีพ พร้อมให้กำลังใจให้ทำต่อให้สำเร็จ โดยเฉพาะ Farmer Friends ให้เริ่มจากที่จังหวัดยะลาก่อนและต่อยอดไปในพื้นที่อื่นๆ

นายกฯ ยังแนะนำผู้ฝึกสอนและเยาวชนด้วยว่า ขอให้มั่นใจในสิ่งที่ทำดี เมื่อเรามีฝีมือ เราเชื่อมั่นว่าเรามีของดี ขอให้ทะเยอทะยาน อย่าถ่อมตน เด็กทำมาแล้วผู้ใหญ่ก็ต้องสนับสนุนให้ต่อยอด ไม่เช่นนั้นสิ่งที่ทำมาดีจะสูญเปล่า เพราะที่ผ่านมาก็ได้รางวัลมาเยอะแยะ

จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้รับฟัง “My Dream ฉันฝัน ฉันเห็น ฉันอยากเป็น” ซึ่งมีเยาวชน 2 คนเป็นตัวแทนของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยะลา บอกเล่าถึงความฝันของตนเอง และสิ่งที่อยากเห็น โดยคนแรกอยากเป็นนักเขียนบอกเล่าเรื่องราวของจังหวัดยะลาที่อยากเห็นจังหวัดยะลามีสนามบิน นำนักท่องเที่ยวเข้ามาเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยว และพหุวัฒนธรรมอันดีงามในพื้นที่ภาคใต้ ขณะเดียวกันก็อยากเห็นมีการเปิดเส้นทางการบินตรงจากจังหวัดยะลานำผู้แสวงบุญไปยังที่นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

ส่วนเด็กอีกคนอยากเป็นคุณครู อยากเห็นการยกระดับการศึกษา อยากเห็นโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลาและสามจังหวัดใช้แดนใต้ รวมถึงลดความเหลื่อมล้ำให้มีความเสมอภาค

ขณะที่นายกรัฐมนตรีกล่าวตอบว่า เป็นคำถามที่ฟังแล้วน่าคิด คำว่าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้รับสิทธิ์เท่าเทียมอย่างเช่นพื้นที่อื่น แต่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องให้ประชาชนทุกคน นักเรียนทุกคนที่อยู่ทุกภูมิภาค มีสิทธิ์มีความเท่าเทียมมีความเสมอภาคและสามารถเข้าถึงโอกาสได้อย่างเท่าเทียมกัน

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า สิ่งที่น้องๆ อธิบายมาขึ้นอยู่กับความฝันและแรงบันดาลใจของน้องๆ ที่ได้อยู่ที่นี่ทุกคน ตนมาวันนี้มาในฐานะหัวหน้ารัฐบาล หน้าที่ของตนคือใครอยากฝันอะไร ใครอยากเป็นอะไร เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องสานฝันให้ทุกคนเข้าถึงโอกาสได้รับการสนับสนุนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมเพื่อให้ไปถึงจุดที่บุคคลมีความฝันที่อยากจะเป็น

ส่วนเรื่องการสร้างสนามบิน นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เป็นหน้าที่ของรัฐบาลอยู่แล้วไม่ว่าการสร้างสนามบิน การสนับสนุนการท่องเที่ยว การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม เด็กๆ อยากเข้าถึงการศึกษาในเมืองใหญ่ๆ แต่ทำไมไม่มองว่าที่นี่ก็สามารถเป็นศูนย์การกลางศึกษาได้ เพราะพื้นที่นี้มีศักยภาพไม่น้อยกว่าพื้นที่อื่น และมีครบทุกอย่าง เรื่องงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้เชื่อว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมและเสมอภาคเท่าเทียม แต่บางเรื่องเป็นเรื่องของดีมานด์และซัพพลาย

สำหรับเรื่องของสนามบิน ในวันที่ 1 มีนาคมนี้ ตนจะประกาศนโยบายทางด้านการบิน และนับจากนี้สนามบินในพื้นที่ จะมีสนามบินได้และใช้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี มีความต้องการของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่อยากเดินทางมาท่องเที่ยว การลงพื้นที่ตนได้เห็นสิ่งดีๆที่จากกระตุ้นการท่องเที่ยวได้ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม ประเพณี ผังเมือง เชื่อว่าอนาคตอันใกล้จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

“ยืนยันว่าเรื่องของโอกาสเป็นเรื่องสำคัญ แต่ถ้าหากมีโอกาสแล้ว สามจังหวัดใช้แดนภาคใต้มีศักยภาพแล้ว หากผู้ใหญ่มาแล้ว เห็นแล้วไม่ทำก็ถือว่าผิด”

นายกรัฐมนตรีกล่าวเชื่อมั่นว่า สามจังหวัดใช้แดนภาคใต้มีศักยภาพ มีทั้งสันติสุข และมีความสุข ทั้งหมดนี้ประชาชนในพื้นที่พึงจะได้รับ และได้รับการทะนุถนอม นำไปสู่การสร้างศักยภาพที่ทุกท่านสามารถ เป็นได้ใน5ปีหรือ 10 ปีข้างหน้า ก็หวังว่าจะได้มาติดตามความก้าวหน้าในแต่ละด้าน ที่ได้ประกาศไว้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนเดินทางกลับ นายกรัฐมนตรีร่วมรับชมและฟังวงออร์เคสตราจากเยาวชนเทศบาลนครยะลา บรรเลงเพลงเสน่ห์ยะลา และเมื่อวงบรรเลงเพลง Can’t Help Falling in Love with you นายกฯ ได้ส่งกำลังใจ โบกมือ พร้อมส่งจูบ อย่างอารมณ์ดี เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนนักร้อง ก่อนมอบช่อดอกไม้ให้กับวาทยกร และหัวหน้าวง ต่อจากนั้นนายกฯ ชมนิทรรศการผ้า ที่เป็นผ้าเทคนิคย้อมด้วยแสงเป็นหนึ่งในกลุ่มผ้ามัดย้อม แบรนด์ pakaian melayu