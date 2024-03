นายกฯ ยินดีหารือทูตอังกฤษ รับเสื้อลิเวอร์พูล ‘SRETTHA’ เบอร์ 30 ยันเป็นแฟนหงส์ตัวยง

‘นายกฯ’ โพสต์ยินดี หารือทูตอังกฤษ ยันเป็นแฟนหงส์ตัวยง

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง โพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชั่น X ถึงการพบกับ Mark Gooding เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย เป็นข้อความภาษาอังกฤษ พร้อมภาพรับมอบเสื้อทีมสโมสรลิเวอร์พูล สกรีนชื่อ “SRETTHA“ หมายเลข 30 ว่า

“Agree completely – wonderful to share views on common interests and look forward to exploring the strong potential between 🇹🇭 🇬🇧 >> and what more can I say — I’m a diehard fan! @LFC “

“เห็นด้วยอย่างยิ่ง – ยอดเยี่ยมในการแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับความสนใจร่วมกัน และหวังว่าจะได้สำรวจศักยภาพที่แข็งแกร่งระหว่าง ไทยและอังกฤษ และฉันจะพูดอะไรได้มากกว่านี้ — ฉันเป็นแฟนตัวยง! @LFC”