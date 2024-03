เศรษฐา ยินดี นายกฯปากีสถาน นั่งนายกฯสมัยสอง หวังกระชับสัมพันธ์สองประเทศ

เศรษฐา ยินดี นายกฯปากีฯ นั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยสอง หวังกระชับสัมพันธ์สองประเทศ

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม นายเศรษฐาทวีศิลป์นายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านแอพพลิเคชั่น X ในระหว่างพำนัก ที่นครเมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อปฏิบัติภารกิจเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย ว่า

Congratulations to HE PM Muhammad Shehbaz Sharif on his assumption of duty as Pakistan’s PM for the second term. I look forward to working closely with PM Sharif to strengthen our bilateral relations for the mutual benefit of our two nations and peoples.

ขอแสดงความยินดีกับ ฯพณฯ มูฮัมหมัด เชห์บาซ ชารีฟ กับการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของปากีสถาน สมัยที่ 2 หวังว่าจะได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรีชารีฟ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศและประชาชนของเรา