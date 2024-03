‘นายกฯไทย-มาเลย์’ หารือทวิภาคี จับมือพัฒนา ‘ท่องเที่ยว-เชื่อมโยงชายแดน’ ฟากมาเลเซีย เสนอไทยส่งยางพาราเพิ่ม

‘นายกฯไทย-มาเลย์’ หารือทวิภาคี จับมือพัฒนา ‘ท่องเที่ยว-โครงการเชื่อมโยงชายแดน’ ฟากมาเลเซีย เสนอไทยส่งยางพาราเพิ่ม

เมื่อเวลา 09.10 น. วันที่ 5 มีนาคม (ตามเวลาท้องถิ่น นครเมลเบิร์น ออสเตรเลีย เร็วกว่าไทย 4 ชั่วโมง) ที่รร.The Langham ซึ่งเป็นที่รร.ที่พักนครเมลเบิร์น นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง พบหารือกับดาโตะ เซอรี อันวาร์ อิบราฮิม ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ เพื่อฉลองวาระครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์

นายกฯระบุว่าบรรยากาศการหารือเป็นไปอย่างดีมาก ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวคิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง 6 ประเทศ (Six Countries, One Destination) โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือและฝ่ายมาเลเซีย ก็ยินดีรับนโยบายนี้ ในส่วนของการท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าราคาบัตรโดยสารเครื่องบินที่มีราคาสูง รวมทั้งช่วงเวลา Take off ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวบางกลุ่ม นอกจากนั้นไทยและมาเลเซีย พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการผ่านแดน ทำให้เกิดเป็นผลรูปธรรมชัดเจน ขณะที่ฝ่ายมาเลเซีย พร้อมให้การสนับสนุนการลงทุนด้านความปลอดภัยทางอาหาร (food security ) และอาหารฮาลาลของไทย ที่ถือเป็นโอกาสทองของไทย

นายกฯ กล่าวว่า ได้หารือเรื่องที่เกี่ยวกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยทั้งสองฝ่ายแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และพร้อมที่จะร่วมมือกันเพื่อความสงบสุข ส่วนมาเลเซียได้หยิบยกประเด็นหารือเรื่องยางพารา ที่ตนได้สั่งการกระทรวงพาณิชย์ ไปหารือการพิจารณาสนับสนุนการขายยางพารา ให้แก่มาเลเซีย

ในช่วงท้ายการหารือได้แนะนำมาเลเซียเกี่ยวกับกิจกรรม ITB ที่กรุงเบอร์ลิน เยอรมันนี ที่เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสำคัญ รวมทั้ง MIPIM 2024 ที่เมืองคานส์ ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นเวทีสำคัญของโลกด้าน Infrastructure และ real estate และยังนำเสนอ โครงการแลนด์บริดจ์ (Landbridge)