เปลี่ยนเครื่องไปทำภารกิจต่อ เศรษฐา เผย เครื่องบินขัดข้อง ควงการ์ดฝรั่งเศสบินพาณิชย์แทน

ไม่เป็นปัญหา…นายกฯเผย เครื่องบินขัดข้อง ใช้เครื่องพาณิชย์ที่ฝรั่งเศสบินแทนไปกับการ์ดฝรั่งเศสสองคน เพื่อปฏิบัติภารกิจที่เมืองคานส์

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 12 มีนาคม ตามเวลาประเทศไทย เร็วกว่ากรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านแอพพลิเคชั่น X ว่า

“เช้านี้ ผมมีกำหนดการเดินทางไปเมืองคานส์ครับ แต่บังเอิญเครื่องบินของเราขัดข้อง ผมตัดสินใจขึ้นเครื่องพาณิชย์ที่ฝรั่งเศส ไปกับการ์ดฝรั่งเศส กันสองคนครับ แต่ไม่เป็นไรครับ งานต้องมาก่อน เพราะงานมหกรรมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ (MIPIM 2024) The Global Urban Festival เป็นงานมหกรรมอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับโลก มีผู้นำจากประเทศต่างๆ ราว 22,500 ราย และมีผู้นำภาคอุตสาหกรรมและนักลงทุนจากทั่วโลก กว่า 6,500 รายมาร่วม ถือเป็นงานสำคัญที่เราพลาดไม่ได้ ซึ่งผมจะกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “better infrastructure in an age of risk, scarcity and emergency” จะแสดงวิสัยทัศน์แบ่งปันประสบการณ์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยที่งานด้วยครับ”