เศรษฐา ปลื้มไทยอยู่อันดับ 45 ของโลก ที่ 2 เอเชีย คนรุ่นใหม่ อายุไม่ถึง 30 มีความสุขที่สุดในโลก

นายกฯ ปลื้มไทยติด 1 ใน 50 อันดับประเทศที่ประชากรคนรุ่นใหม่มีความสุขที่สุดในโลก สำหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การทำงานของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกฯระบุในหลายโอกาสว่าทั้งในฐานะนายกรัฐมนตรีและฐานะพ่อต้องการให้คนรุ่นใหม่มีความสุข มีสิทธิเสรีภาพ ได้เลือกดำรงชีวิตตามที่ต้องการ นายกฯจึงมีความพึงพอใจและขอบคุณผลการจัดอันดับความสุขของประชากรในโลก สำหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี ในรายงานความสุขโลกปี 2567 (World Happiness Report 2024 : Countries where the youth might find happiness) ประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ใน 50 อันดับแรก ของการจัดอันดับประเภทผู้ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี และไทยเป็น 1 ใน 2 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ จาก 143 ที่ได้รับการจัดอันดับใน 50 อันดับแรก

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เปิดเผยผลการจัดอันดับรายงานความสุขโลกปี 2567 ที่ได้จัดทำโดยหน่วยงาน UN ร่วมกับมหาวิทยาลัย Oxford และบริษัท Gallup ที่อ้างอิงจากผลสำรวจ Gallup World Poll ในช่วงระหว่างปี 2564-2566 ผ่านปัจจัยที่ผู้เชี่ยวชาญนำมาวิเคราะห์ความสุข 6 ประการ ได้แก่ ข้อมูล GDP ต่อหัว (GDP per capita) การสนับสนุนทางสังคม (Social support) อายุคาดการณ์เฉลี่ยของคนในช่วงที่มีสุขภาพดี (Healthy life expectancy at birth) เสรีภาพในการเลือกใช้ชีวิต (Freedom to make life choices) ความเอื้ออาทร (Generosity) และการรับรู้การทุจริต (perceptions of corruption)

โดยประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 45 ในการจัดอันดับประเภทสำหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี ซึ่งนิตยสาร Travel + Leisure Asia ได้กล่าวถึงการจัดอันดับนี้ว่า ไต้หวันและประเทศไทยทำสำเร็จในการครองตำแหน่ง 1 ใน 50 อันดับ โดยระบุว่า ไต้หวันอยู่ในอันดับที่ 25 ถือเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีความสุขที่สุดในเอเชียสําหรับเยาวชน โดยได้ระบุถึงผู้คนท้องถิ่นที่เป็นมิตรและชุมชน LGBTQIA+ ที่เฟื่องฟู ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 45 เป็นประเทศในเอเชียที่มีความสุขที่สุดเป็นอันดับ 2 เนื่องจากประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวมากที่สุด ด้วยนโยบายวีซ่าฟรี ไม่ต้องขอวีซ่าและโปรแกรมวีซ่าที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนหนุ่มสาวให้เข้ามาสัมผัสกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของไทยที่มีเสน่ห์

“นายกฯคำนึงถึงความต้องการและวิถีชีวิตของเยาวชนคนรุ่นใหม่เสมอ ด้วยความคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของโลก นายกฯให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายที่เหมาะสมกับยุคสมัย กำหนดรูปแบบการดำรงชีวิตที่เยาวชนต้องการ โดยนอกจากข่าวดีของไทยเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านวุฒิสภา ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียน และที่ 3 ในเอเชียที่สามารถแต่งงานภายใต้ความหลากหลายได้ เห็นได้ว่าประเทศไทยยังกำหนดนโยบายที่สัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างรอบด้าน จึงทำให้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าผลการจากการจัดอันดับในครั้งนี้ ถือเป็นการเน้นย้ำความสำเร็จของการดำเนินนโยบายของรัฐบาลที่เหมาะสมกระแสความต้องการของโลกอนาคต” นายชัยกล่าว