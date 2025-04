‘นายกฯอิ๊งค์’ ตั้งคณะเจรจาถกทีมงาน ‘ทรัมป์’ ปรับโครงสร้างภาษีนำเข้า ยันอย่าให้กระทบจีดีพี

เมื่อวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา กรณีประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ประกาศวันปลดปล่อย (Liberation Day) เรียกเก็บอัตราภาษีศุลกากรใหม่เป็น “ภาษีศุลกากรพื้นฐาน” กับสินค้านำเข้ามายังสหรัฐจากทุกประเทศ 10% และยังเรียกเก็บภาษีศุลกากรต่างตอบแทนที่สหรัฐระบุว่าเป็นประเทศที่ทำผิดร้ายแรงกับสหรัฐ โดยไทยถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่มขึ้น 36% ก่อนที่ต่อมาจะปรับเป็น 37% นั้น

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ว่า ไทยต้องปรับโครงสร้างภาษีนำเข้ากับสหรัฐ ตั้งคณะทำงานเรื่องการเจรจาต่อรอง มาตรการต่างๆ ได้เตรียมความพร้อมไว้ ทั้งมาตรการเบื้องต้นและสิ่งที่กำลังจะคุยกันต่อ ที่จริงตัวเลขเฉลี่ยภาษีอยู่ที่ 9% แต่มีจำกัดว่าแต่ละประเภทสินค้าไม่ให้เกินเท่าไหร่ เช่น ข้าวโพดไม่ให้เกินเท่าไร จึงนำตัวเลขนั้นมาเป็นค่าเฉลี่ย เป็นวิธีการคำนวณที่ไม่เคยมี ต้องมาดูว่าสามารถบาลานซ์อะไรได้บ้าง ได้พูดคุยกับนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง โดยเฉพาะเรื่องการตั้งทีมเจรจา จึงไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องนี้

ผู้สื่อข่าวถามว่า ใครจะเป็นผู้นำในการเจรจา น.ส.แพทองธารกล่าวว่า ยังอยู่ในการดูแลของปลัดกระทรวงพาณิชย์และปลัดกระทรวงการคลัง ตัวแทนที่จะไปพูดคุยต้องดูด้วยว่าจะไปพูดคุยกับใคร ในระดับไหน เนื่องจากมีหลายขั้น แต่ในระดับทำงานก็จะให้ปลัดไปพูดคุยกับทางนั้น รวมถึงรัฐมนตรี

ADVERTISMENT

เมื่อถามว่า ตัวเลขที่ออกมาได้ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับไทยมากน้อยแค่ไหน น.ส.แพทองธารกล่าวว่า เรามีมาตรการที่จะดูแลผู้ประกอบการ แต่เรื่องของความเสียหายคิดว่ายังเจรจาได้อยู่ เพราะตัวเลข 36% ยังไม่ได้ Activate มีแค่ Activate บางหัวข้อ พอได้ตัวเลขมา ถ้ามีการต่อรองและปรับโครงสร้างภาษีให้สมเหตุสมผล สมัยนี้เป็นแบบ More for Iess-less for More ไม่ได้เป็นแบบเติมที่จะมาเยอะใส่กัน หรือน้อยก็ต้องน้อยทั้งคู่ เป็นเรื่องการต่อรองกัน อันนี้แหละเดี๋ยวจะลงดีเทล

เมื่อถามว่า ตัวเลขเข้าคิด 72% พอจะทราบหรือไม่ว่าตัวเลข 72% นี้มาจากไหน น.ส.แพทองธาร อย่างที่บอกว่าคือวิธีการคิดตัวเลข แต่จริงๆ แล้วตัวเลขเฉลี่ยของเราอยู่ที่ 9% แต่วิธีคิดของเขา 72 คือการเอาตัวเลขทั้งหมดที่ลิมิตไปด้วยมาคิดเป็น 72% แล้วครึ่งนึงก็คือ 36% เลยกลายเป็นตัวเลขนี้ เราก็ไม่เคยคิดแบบนี้ แต่ก็เข้าใจแล้ว

ADVERTISMENT

เมื่อถามว่า จะทำให้ตัวเลขจีดีพีพลาดเป้าหรือไม่ น.ส.แพทองธารกล่าวว่า ต้องไม่ปล่อยให้ไปจุดนั้น ได้พูดคุยกับ รมช.คลัง ก็จะคุยในส่วนคลังของเขาและจะชี้แจงรายละเอียดต่อประชาชนเร็วที่สุด ส่วนแผนหรือโครงที่เรารับวางไว้ค่อนข้างจะแน่นพอสมควร ที่ผ่านมาเราได้มีการขึงตัวเลขสินค้าทุกตัว โดยมีหัวหน้าคณะคือ นายพันศักดิ์ วิญญรัตน์ ประธานคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรี ทำเรื่องการค้าขายกับสหรัฐอเมริกา ดูทุกสินค้าที่เรานำเข้าและส่งออก ดังนั้น เร็วๆ นี้น่าจะมีมาตรการออกมา