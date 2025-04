วันนอร์ นำผู้แทนรัฐสภาไทย ร่วมพิธีเปิดประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 150 ที่อุซเบกิสถาน

เมื่อวันที่ 6 เมษายน นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐสภา นำผู้แทนรัฐสภาไทย เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 150 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ ที่กรุงทาซเคนต์ สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ระหว่างวันที่ 4-11 เมษายน 2568 เพื่อรักษาสถานะและบทบาทของรัฐสภาไทยในเวทีสหภาพรัฐสภาให้มีความต่อเนื่อง ตามธรรมนูญสหภาพรัฐสภาและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นในหัวข้อ Parliamentary action for social development and justice หรือการดำเนินการของรัฐสภา เพื่อการพัฒนาและความยุติธรรมทางสังคม เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างสมาชิกรัฐสภา องค์กรพันธมิตร และผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก ซึ่งประธานรัฐสภาไทย จะได้กล่าวถ้อยแถลงในการอภิปรายทั่วไปต่อที่ประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาในหัวข้อดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ ที่ประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาจะพิจารณารับร่างข้อมติที่นำเสนอโดยคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ในหัวข้อ The role of Parliaments in advancing a two-State solution in Palestine และคณะกรรมาธิการวิสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน หัวข้อ Parliamentary strategies to mitigate the long-lasting impact of conflicts, including armed conflict, on sustainable development

ขณะเดียวกัน คณะผู้แทนรัฐสภาไทยยังจะปฏิบัติภารกิจตามกำหนดการประชุมหลัก ซึ่งเป็นประเด็นที่ประชาคมโลกให้ความสนใจ เช่น สถานการณ์ในตะวันออกกลาง การสนับสนุนและการหามาตรการป้องกันการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศที่ผิดกฎหมาย ความก้าวหน้าในบทบาทของกลุ่ม BRICS ในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและผลกระทบต่อสหประชาชาติพัฒนาการและความกังวลต่อสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมทั่วโลก รวมทั้ง คณะผู้แทนรัฐสภาไทย รวมถึงการประชุมคู่ขนาน อาทิ การเสริมสร้างบทบาทของสมาชิกรัฐสภาในการสื่อสารและการสนับสนุนแนวทางการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การทูตรัฐสภาและการไกล่เกลี่ย และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสตรี จากความเชื่อ และค่านิยมทางสังคม เป็นต้น ทั้งนี้ ในการประชุมสหภาพรัฐสภา จะได้ใช้โอกาสการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 150 เฉลิมฉลองความสำเร็จการจัดการประชุมครบ 150 ครั้ง การเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี ของการประชุมสหภาพรัฐสภาสตรี (Forum of Women Parliamentarians) เป็นต้น

สำหรับสมาชิกรัฐสภาไทยที่เข้าร่วมการประชุมสหภาพรัฐสภาครั้งนี้ ประกอบด้วย นายวันมูหะมัดนอร์ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร น.ส.สรัสนันท์ อรรณนพพร ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร น.ส.วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย พรรค พท. ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร และผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรี นายชวภณ วัธนเวคิน สว. ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา

นายกัณวีร์ สืบแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเป็นธรรม (ปธ.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน และผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมาธิการส่งเสริมการเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ นายนพดล อินนา สว. ในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งในคณะทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสหภาพรัฐสภา นายอนุชา บูรพชัยศรี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร และนายอัคร ทองใจสด ส.ส.เพชรบูรณ์ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร

โดยในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 150 จะเป็นโอกาสสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาไทย ในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมาธิการชุดต่างๆ ของสหภาพรัฐสภา ทั้งนายกัณวีร์ ในคณะกรรมาธิการส่งเสริมการเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ, นายนพดล ในคณะทำงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของสหภาพรัฐสภาและน.ส.วิสาระดี ในคณะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรีด้วย