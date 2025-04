‘แพทองธาร’ แสดงความเสียใจถึงนายกฯ อินเดีย หลังเหตุกราดยิง ปชช.เมืองพาฮาลกัม ในอินเดีย

เมื่อวันที่ 26 เมษายน น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความทางโซเชียล ถึงการก่อเหตุโจมตีรุนแรงในประเทศอินเดีย มีผู้เสียชีวิต 26 ราย เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า I am deeply saddened by the recent horrific attack in #Pahalgam. I share my profound sorry with Prime Minister @NarendraModi and express our heartfelt condolences to the bereaved families and all those injured during this difficult time.

ดิฉันรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์โจมตีอันเลวร้ายที่เกิดขึ้นในเมือง Pahalgam ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ดิฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งถึงท่านนายกรัฐมนตรีโมที และครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบทุกคนในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้