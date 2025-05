นายกฯ ลงนามไว้อาลัย สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ที่สถานทูตวาติกัน

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 1 พฤษภาคม ที่สถานเอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เดินทางมาร่วมลงนามไว้อาลัย สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งศาสนานิกายโรมันคาทอลิกและนครรัฐวาติกัน สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 07.35 น.ตามเวลาท้องถิ่น (ตรงกับเวลา 12.35 น.ตามเวลาในประเทศไทย) สิริพระชนมายุ 88 พรรษา

ต่อมา น.ส.แพทองธาร โพสต์ข้อความทางโซเชียลมีเดียว่า Today, I visited the Apostolic Nunciature in Bangkok @AN_Thailand, where I was welcomed by Archbishop Peter Bryan Wells, Apostolic Nuncio, to extend my deepest condolences on behalf of the Royal Thai Government and the people of Thailand on the passing of His Holiness Pope Francis. His legacy of compassion, courage, and unwavering commitment to humanity will endure in our hearts and everyone he had touched around the world.

วันนี้ ดิฉันได้เดินทางไปยังสถานเอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย เพื่อแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวไทย ต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ความเมตตา ความกล้าหาญ และความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ต่อมวลมนุษยชาติของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจะยังคงอยู่ในหัวใจของทุกคนทั่วโลกที่ทรงสัมผัส

ทั้งนี้ ขอขอบคุณอาร์ชบิชอป ปีเตอร์ ไบรอัน เวลส์ เอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย ที่ได้ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง