‘สรวงศ์’ แถลงนโยบายใช้งบหมื่นล้าน หนุนเที่ยวไทย-กีฬา เน้น ‘คุณภาพมากกว่าปริมาณ’ อิ๊งค์ร่วมฟัง

อิ๊งค์ ร่วมฟังแถลง ทิศทางการส่งเสริมท่องเที่ยว ปี 69 ของททท. เร่งเดินเครื่องยนต์ท่องเที่ยวไทย ปรับแผน “สะอาด สะดวก ปลอดภัย ทันสมัย” สู่จุดหมายที่ต้องมา

เมื่อเวลา 17.20 น. วันที่ 21 กรกฎาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรมว.วัฒนธรรม เดินทางมารับฟังการแถลงทิศทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประจำปี 2569 เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว สู่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวยุคใหม่ ในการประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการท่องเที่ยวยั่งยืน (Sustainable Tourism Goals) ในปี 2030 โดยมี นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้การต้อนรับ และแถลงทิศทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวฯ

โดย น.ส.แพทองธาร ได้ชมบูธกิจกรรมของการกีฬาแห่งประเทศไทย Volleyball Women’s World Championship 2025 วอลเล่ย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 22 ส.ค.-7ก.ย.2568 พร้อมถ่ายภาพ ร่วมกับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย และผู้บริหารกระทรวงฯ ก่อนรับฟังการแถลง

ในโอกาสนี้ นายสรวงศ์ ได้แถลงถึงการปรับนโยบายและแผนการฟื้นฟูเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาของไทย สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและแข็งแรง มุ่งดึงนักท่องเที่ยวด้วยเอกลักษณ์ ประสบการณ์การท่องเที่ยวหนึ่งเดียวในโลก

ADVERTISMENT

แม้ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ ปัจจัยที่กระทบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรอบด้าน เช่น ภัยพิบัติ ภูมิรัฐศาสตร์ ความขัดแย้งของสถานการณ์ในต่างประเทศ และการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น แต่ทั้งนี้ขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลไทยไม่เคยหยุดเดินหน้า แต่ติดตามเพื่อประเมินและมุ่งปรับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว เน้น คุณภาพมากกว่าปริมาณ ด้วยแนวทาง “สะอาด สะดวก ปลอดภัย และทันสมัย” และการขับเคลื่อนด้วยแนวคิด 5 ปรากฏการณ์ใหม่ (5 New Paradigm) คือ New Customer, New Product, New Partnership ที่สำคัญทั้งเรื่อง เปิดเส้นทางการบิน การถ่ายทำภาพยนตร์ในไทย และความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อความปลอดภัยนักท่องเที่ยวให้เที่ยวไทยอย่างมั่นใจด้วย บุคลากร เครื่องมือ และเทคโนโลยีทันสมัย, New Marketing Strategy และ New KPI ที่เน้นคุณภาพ มากกว่า ปริมาณ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม

สำหรับ งบกระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 10,000 ล้านบาท รัฐบาลตั้งใจหนุนท่องเที่ยว-กีฬาเต็มสูบ โดยแบ่งเป็น

– การส่งเสริมการตลาดกว่า 3,800 ล้านบาท เช่น โครงการ “เที่ยวไทยคนละครึ่ง” และแผน “Thailand Summer Blast” ร่วมมือกับสายการบินและ OTA

– การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกว่า 6,000 ล้านบาท เช่น โครงการของกรมอุทยานฯ, กรมป่าไม้ และกรมศิลปากร ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งอำนวยความสะดวก และแหล่งมรดกไทย รวมทั้งใช้พลัง Soft Power และมหกรรมกีฬาเชื่อมกับการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ “Amazing Thailand” โดยมีแคมเปญเด่น เช่น “Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025” งาน Maha Songkran World Water Festival 2025 และ Pride Festival “Love Wins” เดือนมิถุนายน

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ เช่น Muaythai Soft Power Championship Waterjet World Cup 2025 FIVB World Volleyball Series และที่สำคัญคือ SEA Games 2025 ระหว่างวันที่ 9–20 ธันวาคม 2568 ณ กรุงเทพฯ ชลบุรี และสงขลาโดยคาดว่า SEA Games จะดึงดูดผู้ชมกว่า 500,000 คน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 17,000 ล้านบาท และเกิดการจ้างงานมากกว่า 14,000 ตำแหน่ง

ในตอนท้าย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ย้ำว่า “ที่สำคัญไปกว่านั้น รัฐบาลตั้งเป้าดึงมรดกไทยสู่ World Heritage เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ให้การท่องเที่ยวเพราะประเทศไทยมีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกแล้ว 6 รายการ และมรดกโลกทางวัฒนธรรม 5 แห่ง พร้อมทั้งเดินหน้ายกระดับแหล่งมรดกไทยให้เป็นจุดหมายสำคัญด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เราต้องเปลี่ยนมรดกให้เป็นพลังเศรษฐกิจ สร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกไม่เพียงแค่ ‘เห็น’ มรดกไทย แต่ต้อง ‘รู้จัก’ และ ‘จดจำ’ สิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การกระจายรายได้และสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศในทุกมิติโดย ให้มรดกเลี้ยงเมือง ให้การท่องเที่ยวเลี้ยงครัวเรือน”