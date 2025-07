อิ๊งค์ ปีติ ยูเนสโกเชิดชูพระเกียรติ ‘เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี’ ทรงอนุรักษ์วัฒนธรรม ยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลก

‘ยูเนสโก’ ถวายเหรียญสดุดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เชิดชูพระอัจฉริยภาพ อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม ‘อิ๊งค์’ ปลื้ม เป็นพระมหากรุณาธิคุณ ยกระดับผ้าไทยสู่สากล

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและ รมว.วัฒนธรรม โพสต์ข้อความทางโซเชียลมีเดียว่า ข้าพระพุทธเจ้ามีความปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งในโอกาสที่ นางออเดรย์ อาซูเลย์ ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก ได้ประกาศเชิดชูพระเกียรติและถวายเหรียญสดุดีแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา อันเนื่องจากพระกรณียกิจอันทรงคุณูปการด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม การสนับสนุนงานวิจิตรศิลป์ และการขับเคลื่อนวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสานและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลก เป็นที่ประจักษ์แก่สากล และทรงมีบทบาทสำคัญในการธำรงอัตลักษณ์ของชาติอย่างสง่างาม นับเป็นพระกรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

การมอบเหรียญสดุดี ณ สำนักงานใหญ่ยูเนสโก กรุงปารีส เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 ถือเป็นการร่วมกันสดุดีโดยประชาคมระหว่างประเทศในพระวิริยอุตสาหะและพระอัจฉริยภาพของพระองค์อย่างแท้จริง

I humbly expresses my deepest felicitations and profound joy on the occasion that Ms. Audrey Azoulay, Director-General of UNESCO, presented a medal of honour to H.R.H. Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya in recognition of H.R.H.’s distinguished contribution to the conservation and promotion of cultural heritage, support to fine arts, and efforts in advancing Thai culture and the creative industries. In particular, H.R.H.’s staunch commitment to preserving and elevating Thai textiles to the global stage, which has been recognized internationally and plays a vital role in upholding the nation’s identity.

The award ceremony at UNESCO HQ in Paris on 18 July 2025 signifies the recognition the international community has vis-à-vis H.R.H.’s dedication and remarkable talent.