เศรษฐา ขอยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องในชายแดน เชื่อ ‘รัฐบาล-กองทัพ’ จัดการสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบ

เศรษฐา ส่งกำลังใจเจ้าหน้าที่-ปชช.ในพื้นที่ได้รับผลกระทบเหตุปะทะแนวชายแดน เชื่อ รัฐบาล-กองทัพ จัดการสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบ

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเพจ “เศรษฐา ทวีสิน – Srettha Thavisin” ระบุว่า

ในสถานการณ์ชายแดนที่ตึงเครียด ผมขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

การรักษาเอกราช และศักดิ์ศรี คือภารกิจสำคัญที่เราทุกคนต้องยึดมั่น พร้อมกันนี้ ขอให้สังคมใช้สติ รับฟังข้อมูลอย่างรอบด้าน ไม่แบ่งแยกหรือสร้างความเกลียดชัง

ขอชื่นชมทหาร และฝ่ายความมั่นคงที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเท เพื่อปกป้องความสงบเรียบร้อยของประเทศ

ผมเชื่อมั่นว่า รัฐบาล และกองทัพ จะสามารถจัดการสถานการณ์นี้ด้วยความรอบคอบ สงบ และมั่นคง บนพื้นฐานของประโยชน์สูงสุดของประชาชนไทย

ก่อนที่จะโพสต์เพิ่มเติมว่า #CambodiaOpenedFire The use of firearms by Cambodian forces targeting Thai civilian areas is a serious act of aggression that cannot be justified under any circumstances.

I strongly condemn this violent action which threatens the safety and property of innocent civilians, and I call for an immediate end to such hostilities.

On behalf of the Thai people, I stand with our citizens living along the border and support all decisive actions by the government to protect lives and uphold the sovereignty of our nation.

การที่ฝ่ายกัมพูชาใช้อาวุธปืนยิงเข้ามายังพื้นที่ครัวเรือนของประชาชนไทย ถือเป็นการกระทำที่รุนแรงและไม่อาจยอมรับได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด

ขอประณามการใช้ความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์ และขอเรียกร้องให้หยุดการกระทำดังกล่าวทันที

ในนามของประชาชนไทย ผมขอยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดน และสนับสนุนทุกมาตรการของรัฐบาลในการปกป้องชีวิตประชาชนและอธิปไตยของชาติอย่างเด็ดขาด