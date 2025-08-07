รมช.กลาโหม นำคณะ บินมาเลเซีย ร่วมประชุม GBC บ่ายโมงวันนี้
วันที่ 7 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจศูนย์เฉพาะกิจฯ ชายแดนไทย-กัมพูชา – Team Thailand โพสต์ความคืบหน้าก่อนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย–กัมพูชา สมัยวิสามัญ ที่กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
โดยเช้าวันนี้ ที่กองบิน 6 ดอนเมือง พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำคณะ ประกอบด้วย พล.อ. สนิธชนก สังขจันท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ. ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด นาย ฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ พล.อ. ธงชัย รอดย้อย เสนาธิการทหารบก พล.ร.อ. ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ เสนาธิการทหารเรือ พล.อ.อ. วชิระพล เมืองน้อย เสนาธิการทหารอากาศ เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร รองแม่ทัพภาคที่ 2
ตลอดจน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย มุ่งหน้าสู่ประเทศมาเลเซีย เพื่อร่วมประชุม คณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย–กัมพูชา สมัยวิสามัญ ที่กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ทั้งนี้ มีข้อมูลจากกองทัพมาเลเซียว่าจะเริ่มต้นประชุม ในเวลา 14.00 น.ตามเวลาท้องถิ่น หรือเวลา 13.00 น.ในไทย หลังจากผู้แทนไทย กัมพูชา มาเลเชีย สหรัฐฯ และจีน เดินทางมาถึง Wisma Perwira สถานที่จัดการประชุม