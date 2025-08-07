บิ๊กป้อม-ส.ส.พปชร. จี้รัฐเปิดข้อมูล19%ภาษีทรัมป์ ได้มาอย่างไร หวั่นเอาความมั่นคงเข้าไปแลก

“ส.ส.พปชร.” เรียกร้องรัฐบาลเปิดข้อมูลเจรจาภาษีทรัมป์ รู้กันอยู่ 19% ได้มาอย่างไร ต้องไม่นำความมั่นคงไปเกี่ยว มีรายการใดให้สหรัฐ 0% หวั่นกระทบเกษตรกร
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่อาคารรัฐสภา นายชัยมงคล ไชยรบ ส.ส.สกลนคร พรรคพลังประชารัฐ แถลงข่าวถึงกรณีภาษีทรัมป์ ที่เป็นที่ทราบกันว่าประเทศไทยต้องเสียภาษีนำเข้าสหรัฐอเมริกา 19% ซึ่งไม่แตกต่างกับประเทศอาเซียนที่ได้ 19% เหมือนกัน ยกเว้นลาวและพม่า ซึ่งภาษีทรัมป์นั้นจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างยิ่งทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เราดีใจด้วยที่ประเทศไทยได้ 19% แต่การได้มาซึ่ง 19% นั้นเราอยากทราบข้อเท็จจริงเราอยากรู้เบื้องหลัง
นายชัยมงคลดล่าวว่า ทั้งนี้ พรรคพลังประชารัฐแสดงจุดยืนอย่างชัดเจน โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค ว่า การเจรจาภาษีครั้งนี้ จะต้องไม่นำความมั่นคงเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย และยังมีข้อกังวลถึงการไม่เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาจากรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่มีความมั่นคงเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่ และมีรายการใดบ้างที่เราให้สหรัฐอเมริกา 0% เพราะประเทศไทยจะกระทบเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะภาคการเกษตร ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรประเทศไทย ซึ่งเรื่องนี้เป็นความสำคัญอย่างยิ่ง
นายชัยมงคลกล่าวว่า ดังนั้น รัฐบาลจะต้องรีบออกมาประกาศทำความเข้าใจกับประชาชน 0% กระทบแบบไหนอย่างไรและมีวิธีแก้อย่างไร โดยเฉพาะในเรื่องนี้ กฎหมายระบุไว้ว่า รัฐบาลต้องนำเข้าสภาเพื่อให้พิจารณาภายใน 60 วัน ดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องเปิดเผยคือ ข้อเท็จจริงทั้งหมดเพื่อให้ประชาชนรับทราบ ให้ ส.ส.และ ส.ว.ได้รับทราบเพื่อนำไปถกแถลงแสดงเหตุผลกันอีกครั้งหนึ่ง จึงอยากขอร้องรัฐบาลไม่ควรกระทำการใดๆ ที่ไม่โปร่งใสเพื่อรักษาอำนาจรัฐบาลเพียงอย่างเดียว แต่รัฐบาลควรคำนึงถึงความเป็นอยู่ของประชาชนที่จะกระทบเป็นวงกว้าง
“วันนี้ความโปร่งใสของรัฐบาล มีหรือไม่ อาจจะโพนทะนาว่า 19% คือความสำเร็จ ของรัฐบาลและทีมเจรจานั้นผมไม่เชื่อ เพราะคนที่ทำให้ความสำเร็จเกิดขึ้นในครั้งนี้คือทรัมป์ โทรหาท่านภูมิธรรม โทรหาฮุน มาเนต แล้วนำมาสู่ 19% แล้วทีมเจรจาเรานั้นล้าหลัง และในระนาบ 19% นั้นเป็นโจทย์ในใจ ที่เราก็รู้ว่ายังไงก็ได้ 19% รัฐบาลจะตีกินไม่ได้ แต่สิ่งที่รัฐบาลต้องชี้แจงกับประชาชนคือภาษีนำเข้า 0% ซึ่งกระทบครัวเรือนอย่างมาก วันนี้รัฐบาลอ่อนแอเปรียบเสมือนเป็ดง่อย ในสภาก็มีปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินก็ปัญหาส่วนบุคคล ไม่ว่านายกฯ ส.ส. หรือรัฐมนตรี ก็กำลังจะมีปัญหา คณะรัฐบาลไม่ควรสร้างมะเร็งร้ายแพร่ขยาย ไปในวันข้างหน้าวันนี้สิ่งใดที่ควรทำเพื่อประเทศชาติ เพื่อประชาชน พรรคพลังประชารัฐขอเรียกร้อง” นายชัยมงคลกล่าว