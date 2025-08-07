ธีรรัตน์ ซัดผู้ว่าอุบลฯเบิกจ่ายล่าช้าผิดปกติ จี้ให้ดูจังหวัดข้างเคียงด้วย
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รมช.มหาดไทย กล่าวถึงการสั่งย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกรณีเบิกจ่ายงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี จากเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า เมื่อคืนได้เรียกประชุมเพื่อชี้แจงอีกรอบหนึ่ง ในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. ว่าแต่ละจังหวัด นอกจากเงินทดรองจ่าย 100 ล้านบาท จะมีในส่วนเงินรับบริจาค สิ่งของที่นำลงไปใช้ เพื่อที่จะให้มีความเหมาะสมกับจำนวนผู้อพยพ เนื่องจากแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกัน จึงต้องดูเรื่องของความสมเหตุสมผล
เมื่อถามว่าเหตุใดผู้ว่าราชการจังหวัดจึงไม่กล้าเบิกเงินทดรองจ่าย ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเพราะเบิกจ่ายผิดประเภทใช่หรือไม่ น.ส.ธีรรัตน์กล่าวว่า มีการพูดคุยกันแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค.ที่ผ่านมา ที่มีการเรียกประชุมกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับผู้ว่าราชการจังหวัดลงมา เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติ ว่าส่วนใดมีความเร่งด่วนหรือจำเป็น หรือต้องของดเว้นเรื่องระเบียบ ให้สามารถทำได้ทันทีเพราะทุกคนเข้าใจตรงกันหมด ซึ่งสาเหตุที่มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด ว่ามีความผิดปกติ จะบอกว่าทำงานล่าช้า ก็ขอให้ดูจังหวัดข้างๆ ด้วย เขาเดือดร้อนกว่า คนเสียชีวิตมากกว่า ต้องเอาหลายๆ อย่างมาเปรียบเทียบด้วย
เมื่อถามว่าทางท้องถิ่นออกมาระบุว่าการใช้งบ จะใช้ได้เฉพาะพื้นที่ อย่างการอพยพคนฝากที่หนึ่ง ไปอีกที่หนึ่ง จะต้องใช้งบจากพื้นที่ปลายทาง จะมีปัญหาหรือไม่ น.ส.ธีรรัตน์กล่าวว่า ไม่มีปัญหา เพราะเราดูที่มา ดูทางขาไปและขากลับทั้งในพื้นที่ปะทะและพื้นที่อพยพ
เมื่อถามอีกว่าเหตุใดจึงไม่มีการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ทั้งจังหวัดเช่นเดียวกับ จ.สุรินทร์ น.ส.ธีรรัตน์กล่าวว่า อาจจะคำนวณดูจากพื้นที่อพยพจริง โดยจะต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจน แต่ในเบื้องต้นเห็นได้ชัดว่ามีความผิดปกติ เรื่องการชี้แจง ไม่สามารถทำให้ประชาชนมีความเข้าใจอันดีได้ นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เราต้องดำเนินการ
