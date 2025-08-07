แม่ทัพภาค 2 ชี้ไม่อยู่ในความคิด ลอบสังหารผู้นำเขมร ยันทหารไทย ไม่มีใครป่วยไข้มาลาเรีย

แม่ทัพภาค 2 เมิน ฮุนเซน ขอไทยงดใช้ F-16 ร้องนานาชาติ หยุดขายเครื่องบินรบให้ไทย ย้ำ จำเป็นต้องปกป้องอธิปไตย ชี้ ไม่อยู่ในความคิด ลอบสังหารผู้นำ กพช.รอ ตำรวจ สอบสายลับ BHQ ประสานผู้ว่าฯ คุมทุกพื้นที่
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ให้สัมภาษณ์ภายหลังรับมอบอุปกรณ์โดรนลาดตระเวน เครื่องนุ่งห่ม รวมถึงของใช้ที่จำเป็นเพื่อนำไปมอบให้ทหารแนวหน้า จากมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน นำโดย นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ เพื่อนำไปมอบให้กับทหารแนวหน้า ว่า
ในนามของกองทัพบก ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก กองทัพภาคที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติโดยตรงขอบตุณทำความดี เพื่อแผ่นดินเพื่อส่วนรวมของประเทศชาติ อุปกรณ์ที่ได้มอบให้วันนี้เป็นความจำเป็น ซึ่งเราจะเห็นว่าเป็นการรบสมัยใหม่ ไม่มีเวลาที่จะไปจัดซื้อจัดหาตามระบบราชการ ก่อนจะเข้าสู่ระบบงบประมาณต้องใช้เวลานาน พวกเราได้อุปกรณ์เหล่านี้ จากกลุ่มพลังเพื่อแผ่นดิน ยามเฝ้าแผ่นดิน และประชาชนทั่วประเทศ ที่ได้มีส่วนร่วมก็ในการปกป้องประเทศชาติในโอกาสนี้
สำหรับสิ่งของเหล่านี้ตนจะรีบนำ ไปให้ทหารแนวหน้า ใช้ป้องกันตัวเองลาดตระเวน รักษาเขตแดนประเทศไทย ถือเป็น ไม่ใช่เรื่องกองทัพอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของประเทศไทย ถ้าความมั่นคงไม่มี พี่น้องคนไทยก็อยู่ยาก ไม่ใช่เรื่องทหาร แต่เป็นเรื่องของคนไทยทั้งประเทศ
ขอบคุณคนไทยที่มีความคิดในแนวทางในลักษณะทำเพื่อชาติเพื่อแผ่นดิน ซึ่งตนจะนำเรื่องนี้ไปบอกเล่าให้ทหารแนวหน้าได้รับทราบ ว่ามีพี่น้องคนไทยที่อยู่แนวหลัง ส่งกำลังใจและอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นมาให้อย่างต่อเนื่อง จะทุ่นแรงน้องๆ ได้เป็นอย่างดี จากการที่ตนได้ได้เยี่ยมทหารที่หน้าแนวขวัญกำลังใจที่ดี
นอกจากนี้ตนจะได้ ประสานงานกับหน่วยในพื้นที่เพื่อสอบถามความต้องการ ในสิ่งที่ขาดแคลน ซึ่งสิ่งที่ตำเป็นก็คืออุปกรณ์เทคโนโลยี และเครื่องนุ่มห่ม ซึ่งเป็นของใช้สิ้นเปลืองในช่วงหน้าฝน
เมื่อถามว่า วันนี้จะได้ข้อสรุปในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) สถานการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร พล.ท.บุญสิน เชื่อว่าจะดีขึ้นและจะจบด้วยดี
เมื่อถามว่าได้ประเมินท่าทีของกัมพูชาอย่างไรว่าจะทำตามข้อตกลงในการประชุม GBC พล.ท.บุญสิน กล่าวว่า ในความคิดของตนทิศทางน่าจะเป็นไปในทางที่ดี ส่วนการดำเนินการต่อจากนี้ต้องรอให้พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมช.กลาโหม ในฐานะรักษาการรมว.กลาโหม แถลงผลทั้งหมดก่อน ซึ่งตอนนี้ตนก็รอคำชี้แจงเป็นอย่างเป็นทางการ ในสิ่งที่ได้ไปลงนามกัน
พล.ท. บุญสิน กล่าวย้ำว่า ในข้อเสนอ 8 เรื่อง 6 ประเด็น ตนให้ความสำคัญ ทหารไทย ณ ปัจจุบันนี้อยู่ตรงไหนก็ให้อยู่ตรงนั้น คำนึงถึงเรื่องนี้เป็นหลัก ส่วนเรื่องอื่นๆถือเป็นเรื่องปกติที่ต้องพูดคุยกัน เช่นการหยุดยิงซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันอยู่แล้ว และสถานการณ์ต่อจากนี้ก็ได้เน้นย้ำให้ทหารหน้าแนวตั้งอยู่ในความไม่ประมาท และตรึงกำลังไว้ตลอด เรื่องแผ่นดิน ไม่สามารถคุมได้ด้วยเครื่องมือ ต้องใช้คนเฝ้า เมื่อเปรียบเทียบกับท่าทีขอบกัมพูชาแล้ว เราจะต้องประกบไว้แบบนี้
เมื่อถามถึงกรณีกองกำลัง BHQ หรือองครักษ์พิทักษ์ฮุนเซน สายลับของกัมพูชาที่เข้ามาสอดแนมในไทย และมีการจับกุมได้ที่จังหวัดบุรีรัมย์ พล.ท.บุญสิน กล่าวว่า เราก็ต้องสืบสวนต่อไปตามขั้นตอนว่าข้อเท็จจริงคืออะไร ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง ซึ่งทุกพื้นที่ตนไม่ประมาท และได้เรียนผู้ว่าราชการทุกจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือ กอ.รมน.จังหวัด ให้มีความตื่นตัวและเฝ้าระวังร่วมกัน
เมื่อถามว่า คนที่สามารถจับกุมได้ที่จังหวัดบุรีรัมย์ยืนยันได้หรือไม่ว่ามาจากกองกำลัง BHQ พล.ท.บุญสิน กล่าวว่า รอการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมยืนยันว่า ทหารหน้าแนวมีขวัญและกำลังใจดีพร้อมปกป้องอธิปไตย เนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากประชาชน
สถานการณ์ปัจจุบันไม่ได้กังวลอะไร หากคุยกันเข้าใจก็ไม่มีอะไร แต่หากคุยกันแล้วไม่เข้าใจก็พร้อมปกป้องอธิปไตยของเราต่อ ทางพล.อ.ณัฐพล ระบุว่ากัมพูชาได้แสดงความจริงใจในระดับหนึ่ง ส่วนทางทหารได้ประเมินความจริงใจหรือไม่ พล.ท.บุญสิน กล่าวว่า ก็ประเมินอยู่แต่เราไม่ประมาท แต่อย่างไรก็ตามเราต้องมีความจริงใจก่อน
ทั้งนี้ พล.ท.บุญสิน ยังกล่าวถึงการที่ทหารไทยวางรั้วลวดหนามใหม่ที่ช่องอานม้า หลังกัมพูชาเข้ามาตัดรั้ว พลโท บุญสิน กล่าวว่า คนกัมพูชาเข้ามาทำคอนเทนต์ เจ้าหน้าที่ก็ได้ให้ออกจากพื้นที่ไป พร้อมวางรั้วลวดหนามใหม่ เพื่อป้องกันฐานที่มั่นของเรา สร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ที่เราควบคุมอยู่ ส่วนในอนาคตจะมีกิจกรรมลักษณะนี้อยู่เรื่อย ๆ หรือไม่นั้น มองว่าไม่มีปัญหา เราต้องห้ามอย่างเด็ดขาด แต่ข้อดีคือเขาไม่ได้นำอาวุธขึ้นมา
อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าทุ่นระเบิดในพื้นที่ยังมีจำนวนมาก โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ประสาทตาควาย อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ จะต้องประสานกับทางกัมพูชา ในการเก็บกู้
สำหรับกรณีที่ทหารกัมพูชาป่วยหนักเป็นไข้มาลาเรียนั้น ตนได้เห็นจากสื่อของกัมพูชา ซึ่งเป็นหน้าที่แต่ละฝ่ายในการดูแลกำลังพลของตัวเอง ซึ่งฝ่ายไทยก็มีแพทย์สนามในการดูแลอยู่แล้ว โรงพยาบาลอำเภอ ในแต่ละจังหวัดก็พร้อมสนับสนุน ซึ่งตอนนี้ทหารไทยยังไม่มีการเจ็บป่วย
ส่วนการเก็บศพของทหารกัมพูชา จากที่ตนลงพื้นที่ฐานปฏิบัติการภูมะเขือ ยังเห็นอยู่แต่ได้ประสานกับทางกัมพูชาแล้วให้มาเก็บศพไป ซึ่งทางกัมพูชาได้ตอบรับมาแล้ว ยืนยันว่า ฝ่ายกัมพูชาต้องมาเก็บเองเราจะไม่เก็บให้ เพราะกระทบต่อมลภาวะทางอากาศของทั้งฝั่งไทยและกัมพูชา แต่หากเขาไม่ยอมเก็บเราก็มีมาตรการในการดับกลิ่น
เมื่อถามถึงกรณีที่สมเด็จฮุนเซน โพสต์ข้อความไม่อยากให้ไทยใช้ F-16 ในการปฎิบัติการ และขอร้องนานาชาติไม่ให้ขายเครื่องบินรบให้กับไทย พล.ท.บุญสิน กล่าวว่า เป็นเรื่องของเรา เขาขอ ไม่ให้ใช้ก็ไม่เป็นไรแต่เราจะใช้เพื่อปกป้องอธิปไตยของเรา
ส่วนข่าวการลอบสังหารสมเด็จ ฮุนเซน และฮุนมาเนตนั้น เป็นข่าวที่ออกมาจากสื่อของกัมพูชา เราไม่ได้ปฏิบัติอยู่แล้ว