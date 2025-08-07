พล.อ.ณัฐพล ขอบคุณทีมไทยแลนด์ ก่อนประชุม GBC ฝากกองทัพหนุนกลไกหยุดยิงให้เป็นรูปธรรม

รมช.กห. ขอบคุณ ทีมไทยแลนด์ ก่อนประชุม GBC ขอให้ภูมิใจ เป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ ฝากกองทัพ หนุนหยุดยิง สร้างกลไกผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว แม้เพิ่มภาระ แต่มีพยานในเวทีโลก
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 7 สิงหาคม ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมช.กลาโหม รักษาราชการแทนรมว.กลาโหม หารือกับทีมไทยแลนด์ โดยมีเอกอัครราชทูต ลดา ภู่มาศ ให้การต้อนรับ โดยทีมไทยแลนด์ได้บันทึกภาพก่อนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนไทยทั่วไป(GBC) ไทย-กัมพูชา สมัยวิสามัญ ช่วงบ่ายวันนี้
พร้อมกันนี้ ยังได้พบปะกับทีมไทยแลนด์ และทีมเลขานุการ GBC ที่ได้ปฏิบัติงานอย่างหนักในช่วงวันที่ 4-7 สิงหาคม ในการหาข้อสรุปชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า ความสำเร็จที่เกิดขึ้นตอนนี้มาถึงครึ่งทาง ต้องลุ้นตอนบ่ายนี้ว่าทางกัมพูชา จะจริงใจกับเราด้วยหรือไม่ ถ้าจริงใจกับเรา ก็จะสำเร็จ ส่วนตัวประเมินความจริงใจของกัมพูชาไว้ 3 ระดับ 1. ระดับเลขาฯ เราประสบความสำเร็จขั้นที่หนึ่งไปแล้ว และวันนี้คือขั้นที่ 2.ในระดับ GBC ใหญ่ ส่วนระดับ 3. คือขั้นการปฎิบัติ ฉะนั้น ขอชื่นชมทุกคน ด้วยความจริงใจ และขอขอบคุณ ที่ทำให้สถานการณ์คลี่คลาย โดยรัฐบาล ต้องมองหลายปัจจัย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทั้งใน และต่างประเทศ ต้องชั่งน้ำหนักกัน บางครั้งหากมุ่งด้านการทหารอย่างเดียว อาจทำให้ได้รับผลกระทบ
ทั้งนี้ ชื่นชมในขีดความสามารถ ตนได้ติดตามการปฎิบัติงาน ตั้งแต่วันแรก จนถึงวันสุดท้าย ด้วยความห่วงใย ขอให้น้องๆ จงภูมิใจว่าการทำงานครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ เป็นวาระสำคัญแห่งชาติ ซึ่งมองว่าจากนี้ไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็ยังต้องสนับสนุนในการทำงานต่อไป เพราะจากนี้ไปก็จะเป็นการประชุมคณะกรรมการส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชา (RBC) กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการต่างประเทศ ก็มาเกี่ยวข้องเหมือนเดิม ไม่ทิ้งกองทัพ ซึ่งที่อยากฝากกับกองทัพให้ช่วยสนับสนุนกลไกการหยุดยิง ให้เกิดรูปธรรม รวมถึงการสร้างกลไกผู้สังเกตุการณ์ชั่วคราว ซึ่งปัญหาปัจจุบัน ที่ทางรัฐบาล ศบ.ทก. ประสบ คือฝ่ายปฏิบัติของทางกัมพูชา มีลักษณะยั่วยุรุกล้ำ แต่กองทัพมาชี้แจงอย่างเดียวไม่มีน้ำหนัก ซึ่งหากมีผู้สังเกตการณ์ชั่วคราวมาเป็นพยาน จะได้มีพยานในเวทีนานาชาติด้วย