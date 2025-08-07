ภูมิธรรม รับฟังเสียงสะท้อน ทหารชายแดนใต้ ย้ำที่ทำอยู่ เป็นเฉพาะกรณี

ภูมิธรรม รับฟังเสียงสะท้อนทหารจว.ใต้ เรียกร้องเยียวยาเทียบเท่าเหตุชายแดนไทย-กัมพูชา ย้ำที่ทำอยู่ เป็นเฉพาะกรณี สร้างขวัญกำลังใจจากการสู้รบศึกนอกประเทศ
เมื่อเวลา 11.20 น. วันที่ 7 สิงหาคม ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และรมว.มหาดไทย รักษาราชการนายกฯ กล่าวถึงเสียงสะท้อนจากทหารในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงเงินเยียวยาเจ้าหน้าที่รัฐที่เสียชีวิตและทุพพลภาพ จากเหตุความรุนแรงไม่เทียบเท่ากับเงินเยียวยากรณีการประทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาว่า
ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องไปดูเรื่องนี้ต่อ ซึ่งที่ทำเฉพาะหน้านี้เป็นเรื่องของขวัญกำลังใจของคนที่กำลังรบจริงๆ และกำลังเผชิญศึกจากภายนอก ซึ่งกระทบกับอธิปไตยของชาติ อันนี้เป็นการเยียวยาเฉพาะกรณี ไม่ได้ให้ไปทั้งหมด
เมื่อถามว่าในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้จะถือโอกาสรื้อระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณเยียวยาใหม่ทั้งหมดหรือไม่ เพราะมีเสียงสะท้อนว่าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน นายภูมิธรรม กล่าวว่า เดี๋ยวให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไปพิจารณา
