ภูมิธรรม ข้องใจ ผู้ว่าฯอุบล ไม่เร่งเบิกงบเยียวยา จนชาวบ้านบ่น แจงชัด เด้งเข้ามท. งานไม่สะดุด

เงินมีทำไมไม่ให้ “ภูมิธรรม” ไม่เข้าใจผู้ว่าฯ อุบลทำไมไม่เบิกงบ ยันเด้งเข้า มท.ไม่กระทบดูแลปชช.
เมื่อเวลา 11.20 น.วันที่ 7 สิงหาคม 2568 ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการนายกฯ กล่าวถึงการลงนามคำสั่งโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีว่า ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้มีอำนาจในการเซ็นลงนาม ซึ่งได้เซ็นเรียบร้อยแล้ว โดยให้มาช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยยังไม่ได้มีกรอบระยะเวลาในการช่วยราชการ ซึ่งในขณะนี้ใกล้ช่วงเวลาโยกย้ายอยู่แล้ว ตอนนี้ให้มาช่วยราชการก่อน เพื่อเปิดทางให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่หนึ่ง สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาได้อย่างเต็มที่
เมื่อถามว่า เมื่อโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จะทำให้เกิดปัญหาในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า รองผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลอยู่แล้ว และให้ผู้ตรวจราชการเขต 14 ซึ่งดูแลจังหวัดเหล่านี้ไปกำกับดูแลอีกที ซึ่งจะสามารถนำเงินมาถึงมือประชาชนได้เร็วที่สุด เพราะเป็นเหตุประสบภัยที่ต้องเร่งดำเนินการและดูแล
เมื่อถามว่า ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ยังเลย เพราะเมื่อเช้าเพิ่งได้ข้อมูลที่ชัดเจน ซึ่งก่อนหน้านี้ตนก็ยังไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจน เมื่อได้ข้อมูลที่ชัดเจน และพบว่า ก็เป็นความจริง ตอนที่มี ส.ส.พรรคการเมืองหนึ่ง ถามว่า ที่จ.อุบลราชธานีไม่ได้เงิน ซึ่งเราก็สงสัยอยู่ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้โทรสอบถาม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้ยืนยันแล้ว แต่ผลออกมาทำให้แปลกใจ ตนขยายเงินให้ 100 ล้านบาท แต่ทำไมตัวเลขถึงออกมาน้อย จริงๆ ควรจะดูแล นี่คือเสียงบ่นที่ประชาชนรู้สึก ซึ่งไม่เข้าใจเหตุผลของท่านเหมือนกัน ตอนนี้จึงดึงกลับมาช่วยราชการที่กระทรวงก่อน และทุกอย่างจะดำเนินการไม่ให้สะดุด พี่น้องประชาชนได้รับเงินอย่างที่เราได้ขยายวงเงินไปแล้ว เพื่อไปดูแลเขา
เมื่อถามว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ชี้แจงว่าได้ใช้เงินบริจาคไปก่อน ถือว่าฟังขึ้นหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ใช้ไปก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่ก็ต้องให้ทั่วถึง แล้วเงินที่มีทั่วถึง ทำไมถึงไม่ให้ จะเก็บเอาไว้ทำไมก็ไม่เข้าใจ