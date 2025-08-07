เริ่มแล้ว ประชุม GBC จีน-สหรัฐ-มาเลย์ ร่วมสังเกตการณ์ จับตาข้อตกลงหยุดยิง 13 ข้อ

เริ่มแล้ว! การประชุม GBC ไทย – กัมพูชา สมัยวิสามัญ ฝ่ายไทย ยึดหลักความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และนำกัมพูชา กลับสู่โต๊ะเจรจาสองฝ่าย จับตาพิจารณาข้อปฏิบัติตาม ข้อตกลงหยุดยิง 13 ข้อ
เมื่อเวลา 13.15 น. ศูนย์เฉพาะกิจฯ ชายแดนไทย-กัมพูชา เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee: GBC) ไทย – กัมพูชา สมัยวิสามัญ เริ่มประชุมแล้ว โดย ฝ่ายไทยมี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม รักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นหัวหน้าคณะ ขณะที่ฝ่ายกัมพูชามี พล.อ.เตีย เซยฮา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชา เป็นหัวหน้าคณะ อีกทั้งมีผู้แทนของประเทศผู้ร่วมสังเกตการณ์ ได้แก่ มาเลเซีย สหรัฐฯ และจีน เข้าร่วมด้วย
โดยไทยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนคนไทย และนำกัมพูชากลับสู่โต๊ะเจรจาสองฝ่าย ร่วมพิจารณาข้อปฏิบัติตาม ข้อตกลงหยุดยิง 13 ข้อ