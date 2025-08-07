บีทีเอส มอบ 100 ล้าน หนุน รบ.-กองทัพ ผู้ประสบสาธารณภัย-กำลังพล
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ รถไฟฟ้าบีทีเอส นำคณะผู้บริหารของบริษัทฯ มอบเงินสนับสนุนกองทัพ 50 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือ และเยียวยากำลังพลของกองทัพ โดยมี พลโทบุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมด้วย พลเอกพนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก และผู้แทนจากกองทัพบก, กองทัพเรือ และกองทัพอากาศเข้าร่วม ณ ห้อง จปร.ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติกองทัพบก หลังจากที่เมื่อวานนี้ (6ส.ค.) มีการมอบมาแล้ว 50 ล้านบาท ให้กับกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ในเพจเฟซบุ๊กบีทีเอส โพสต์ข้อความระบุว่า บีทีเอส ร่วมส่งกำลังใจ มอบเงินสนับสนุน 100 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา กำลังพล และประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา
โดยนายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ รถไฟฟ้าบีทีเอส นำคณะผู้บริหารของบริษัทฯ มอบเงินสนับสนุนรัฐบาล จำนวน 50 ล้านบาท เพื่อนำไปช่วยเหลือ และเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
สำหรับเงินสนับสนุนจำนวน 50 ล้านบาท ที่มอบให้กับรัฐบาล ผ่าน กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี จะนำไปเยียวยา และช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบหลังจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ให้กลับมามีชีวิต และความเป็นอยู่ กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
ที่สำคัญในวันที่ 7 ส.ค.68 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ จะเดินทางไปมอบเงินสนับสนุนอีก 50 ล้านบาท ให้กับกองทัพบก, กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เพื่อนำไปช่วยเหลือ และเยียวยากำลังพล ที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต จากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ตลอดจนนำไปดูแลครอบครัวของกำลังพลที่ได้รับผลกระทบ รวมเป็นเงินที่สนับสนุนทั้งหมด 100 ล้านบาท
นายคีรี กล่าวว่า ด้วยจิตสำนึกแห่งความเป็นพลเมืองไทย และในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่ง ที่เติบโตใต้ธงชาติไทย และมีหัวใจที่ยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง และสดุดีในความกล้าหาญ และความเสียสละของทหารไทยทุกนาย ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหน้า ด้วยใจที่มั่นคง เด็ดเดี่ยว เพื่อปกป้องอธิปไตยของแผ่นดินไทย และได้ตระหนักถึงความทุกข์ยากของพี่น้องคนไทย ที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ จากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา จึงขอร่วมสนับสนุนเงิน เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้
“ผมตระหนักดีว่า การบริจาคเงิน เป็นเพียงการเสียสละเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เทียบไม่ได้กับความสูญเสียของกำลังพล หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องคนไทยที่อาศัยอยู่แนวชายแดน จึงขอร่วมรณรงค์ ให้ประชาชน และทุกหน่วยงาน ร่วมกันเสียสละ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ หรือ เงินสนับสนุน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหน้า และขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกนาย รวมถึงประชาชนทุกคนให้ก้าวผ่านวิกฤติการณ์ในครั้งนี้ไปให้ได้ และหวังว่าสถานการณ์ต่าง ๆ จะกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว”