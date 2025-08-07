รัฐบาลจ่อเยียวยาล็อต 2 บ้านเสียหายเหตุปะทะไทย-เขมร ธอส. เปิดกู้ 2 ล. ดอก 0% นาน 3 ด.

รัฐบาล จ่อเยียวยาล็อต 2 บ้านเรือนได้รับผลกระทบ เหตุชายแดน ด้าน ธอส. เตรียมเปิดกู้ ซ่อมบ้านเสียหาย
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม น.ส.ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนากยัฐมนตรี เปิดเผยว่า หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์นี้อนุมัติเยียวยาผู้สูญเสียและบาดเจ็บไปแล้ว โดยเยียวยาผู้เสียชีวิตที่เป็นทหารและตำรวจรายละ 10 ล้าน และประชาชนรายละ 8 ล้านบาทนั้น ได้ให้ส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในช่วงต่อไปในกรณีเยียวยาบ้านเรือน เลือกสวนไร่นาและปศุสัตว์ที่เสียหายเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป
ในขณะที่รัฐบาลมอบหมายให้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ขานรับนโยบายกระทรวงการคลัง จัดทำสินเชื่อสำหรับลูกค้าและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดน ช่วยเหลือให้ครอบคลุมกรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายให้กู้ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ย 1% นาน 3 ปีแรก สามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ
โดย ธอส.ได้สานต่อความช่วยเหลือให้ครอบคลุมกรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายบางส่วน หลังจากที่ ธอส.จัดทำมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนลูกค้าจากสถานการณ์ข้อพิพาทชายแดนไทย – กัมพูชา ที่อยู่อาศัยหรือหลักประกันเสียหายทั้งหลังจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ เพื่อเป็นการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงการคลัง ที่มีความมุ่งมั่นในการช่วยบรรเทาและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา ดังนี้
1.ลูกค้าปัจจุบันของธนาคารสามารถกู้เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย กับ ธอส. ภายใต้โครงการสินเชื่อซ่อม – แต่ง และสินเชื่อซ่อม-แต่ง Plus วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3 แสนบาทต่อราย ระยะเวลาการกู้นานสูงสุด 5 ปี โดยวงเงิน 1 แสนบาทแรก อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีเพียง 1% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี ในวงเงิน 200,000 บาทถัดมา โดยไม่ต้องจดทะเบียนการจำนองเพิ่มที่สำนักงานที่ดิน
2.ลูกค้าใหม่สามารถกู้เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยวงเงินกู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 2 ล้านบาท ระยะเวลาการกู้นานสูงสุดนาน 40 ปี อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี นาน 3 เดือนแรก เดือนที่ 4 – 24 เท่ากับ 2.00% ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-3.30% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย MRR ของ ธอส. ปัจจุบัน เท่ากับ 6.495% ต่อปี) พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน (1,900 – 2,800 บาท) และค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการจำนองไม่เกิน 1% ของวงเงินจำนอง
โดยสามารถยื่นกู้ หรือเข้าร่วมมาตรการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ G H Bank Call Center โทร.0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์
“มาตรการนี้คือหนึ่งในความมุ่งมั่นของรัฐในการดูแลประชาชนทุกคนให้สามารถฟื้นตัวจากเหตุการณ์ชายแดนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้ รัฐบาลพร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนอุ่นใจในทุกสถานการณ์” น.ส.ศศิกานต์ กล่าว
