ป.ป.ช. เตือนประชาชน พบคนอ้างชื่อหาผลประโยชน์ ยันไม่มีนโยบายให้ จนท.ลงพื้นที่โดยไม่แจ้งล่วงหน้า
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ออกมาแจ้งเตือนประชาชน ว่า
ป.ป.ช. เตือน! ห้ามแอบอ้างชื่อ “สำนักงาน ป.ป.ช. “เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน
สำนักงาน ป.ป.ช. ขอแจ้งเตือนว่า ขณะนี้มีบุคคลบางกลุ่มแอบอ้างชื่อของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยแสดงตนว่ามีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐ หรือแสดงบัตรประจำตัวที่มีลักษณะคล้ายเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในทางมิชอบ
🔴 สำนักงาน ป.ป.ช. ไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่โดยไม่แจ้งล่วงหน้า และหากมีการตรวจสอบหรือปฏิบัติงานใด ๆ จะต้องมีหนังสือราชการและการประสานงานผ่านช่องทางที่ถูกต้องตามระเบียบราชการ
ทั้งนี้ ขอย้ำเตือนว่า การแอบอ้างชื่อหรือเครื่องหมายของสำนักงาน ป.ป.ช. ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย จึงขอความร่วมมือประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ โปรดใช้วิจารณญาณ และไม่หลงเชื่อผู้แอบอ้าง หากพบการกระทำลักษณะดังกล่าว กรุณาแจ้งเบาะแสที่
☎️ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน ป.ป.ช. 1205
🌐 เว็บไซต์: www.nacc.go.th
สำนักงาน ป.ป.ช. ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความเชื่อมั่นของประชาชน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของภาครัฐและองค์กรอิสระ เพื่อสังคมไทยโปร่งใสอย่างยั่งยืน
