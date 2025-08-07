ภูมิธรรม เปิดทำเนียบฟังเสียงเด็กและเยาวชน เสนอเขียนรธน.ใหม่ อายุ 16 เลือกตั้งได้

‘ภูมิธรรม’ รับฟังเสียงเยาวชน สะท้อนถึงรัฐบาล พร้อมนำไปสู่การแก้ปัญหา ฝากอนาคตไว้ในมือคนรุ่นใหม่ สานต่อให้เกิดประโยชน์
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 7 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเวทีรับฟังเสียงและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของเครือข่ายเด็กและเยาวชน โดยมี นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.แรงงาน น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รมช. ศึกษาธิการ นายชัยชนะ เดชเดโช รมช.สาธารณสุข โดยมีการแบ่งกลุ่มเยาวชนในการนำเสนอความคิดเห็น เช่น การเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ ที่มีข้อเสนอเรื่องสิทธิ โดยให้เด็กอายุ 16 ปีสามารถเลือกตั้งได้ โดยใช้เวลาพูดคุยประมาณ 2 ชั่วโมง
นายภูมิธรรมกล่าวมอบนโยบายว่า วันนี้เป็นการแสดงเจตจำนงของรัฐบาลและรัฐมนตรีทุกคนต่อการแสดงออกของเด็กและเยาวชน และพร้อมรับฟังสิ่งต่างๆ ที่จะนำมาใช้พัฒนาและดำเนินการต่อ ปรากฏการณ์ในช่วงโควิด-19 มีเยาวชนจำนวนมากที่จบการศึกษาในเมืองและหันกลับบ้าน มีทั้งเป็นกลุ่มเยาวชนของหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรม ศูนย์วัฒนธรรมต่างๆ มีทั้งลูกหลานกลุ่มเปราะบาง ลูกชาวไร่ชาวนา ไปถึงลูกเจ้าสัวที่มีฐานะ รวมตัวกันกลับไปคิดพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดและสร้างสรรค์ทำงานในพื้นที่ เกิดนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ดียิ่งขึ้น มีการพัฒนาคนในพื้นที่ ทั้งคนรวยและจนให้กลับไปสู่รากฐาน และได้เห็นในสิ่งที่ควรต้องทำและพัฒนาได้อย่างน่าสนใจ
นายภูมิธรรมกล่าวว่า ขอชื่นชมและรู้สึกมีพลังจากที่ได้พบพูดคุยกับคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นพลังสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ ตนได้มีส่วนร่วมในการริเริ่มสภาเยาวชนแห่งชาติ เมื่อปี 2000 ให้นำเด็กเยาวชน ตั้งแต่มัธยมถึงมหาวิทยาลัย เข้ามามีส่วนร่วมในการเขียนบทความ โรงเรียนในฝัน ข้อเสนอเรื่องการศึกษา ฝึกคิดและหาคำตอบ เพื่อหาตัวแทนของแต่ละจังหวัด จังหวัดละสองคน เข้ามาพูดคุยและนำเสนอปัญหา ได้พูดคุยกับประธานสภาและนายกรัฐมนตรี จนทำให้เกิดนโยบายที่ดีหลายอย่างเกิดขึ้น
นายภูมิธรรมกล่าวด้วยว่า การรับฟังข้อเสนอวันนี้จะเป็นการสะท้อนความรู้สึกนึกคิดและกระตุ้นให้รับรู้ถึงปัญหาที่เยาวชนเสนอมา ซึ่งรัฐบาลพร้อมรับฟังเสียงของคนรุ่นใหม่ และเห็นด้วยกับเด็กเยาวชนว่าข้อเสนอไม่ควรจะแค่นำเสนอ รับฟังแล้วจบ แต่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง หยิบเรื่องสำคัญขึ้นมาพูดในเชิงนโยบายเพื่อให้ได้ข้อสรุป เช่น เรื่องของรัฐธรรมนูญ เพื่อลงลึกและช่วยกันทำให้เป็นนโยบายสาธารณะ ทั้งนี้ รัฐบาลจะนำข้อเสนอแนะต่างๆ ไปสร้างให้เกิดประโยชน์ต่อไป
“ผู้ใหญ่ไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหา แต่เมื่อผ่านโลกมามากอาจทำให้อ่อนล้าเกินไป แต่เมื่อได้ฟังแนวคิดคนรุ่นใหม่ เชื่อว่าเยาวชนที่เป็นคนรุ่นใหม่เหล่านี้จะเป็นดวงตะวันที่ส่องแสงแรงกล้าต่อไป และโลกจะฝากไว้ที่มือของเยาวชนทุกคนที่จะช่วยทำให้เกิดความร่วมมือที่กว้างขวางขึ้นในอนาคตต่อไป” นายภูมิธรรมกล่าว
