ชื่นมื่น! บิ๊กเล็ก ขอบคุณทีมไทยแลนด์ หลังบรรลุข้อตกลงหย่าศึกเขมร ย้ำยังต้องดูใจต่อ ชี้มีประเมิน 3 ขั้น เหลือชั้นปฏิบัติ
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป หรือ GBC ไทย–กัมพูชา สมัยวิสามัญ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมช.กลาโหม รักษาราชการแทนรมว.กลาโหม และคณะ เดินทางกลับประเทศไทยทันที ในช่วงเย็นวันเดียวกันนี้ โดย บรรยากาศบนเครื่องบินกองทัพอากาศ พล.อ.ณัฐพล ได้เดินขอบคุณทีมไทยแลนด์ ในฐานะหัวหน้าคณะ ที่ ทุกฝ่ายร่วมมือกัน เพื่อทำให้บรรลุ 13 ข้อตกลง หยุดยิง กับฝ่ายกัมพูชา โดยกล่าวชื่นชมทุกฝ่ายทุกหน่วยงาน ที่ ร่วมกันปฎิบัติภารกิจครั้งประวัติศาสตร์นี้ร่วมกัน
ขณะที่ ทีมไทยแลนด์ ก็ได้ปรบมือ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ที่นำคณะสามารถบรรลุข้อตกลงกับกัมพูชาได้สำเร็จ
ทั้งนี้พล.อ.ณัฐพล กล่าวย้ำว่า ตน ประเมินความจริงใจกับฝ่ายกัมพูชา 3 ขั้น คือ 1. ขั้นเลขาฯ เจรจาผ่าน 2. วันนี้ขั้น จีบีซี เจรจาผ่าน หลังจากนี้จะเหลือขั้นปฏิบัติ ของฝ่ายกัมพูชา อีกหนึ่งขั้น เราต้องประเมินไปเรื่อย ๆ ซึ่งที่ผ่านมาสื่อสังคมออนไลน์ ชอบโจมตีว่า เชื่อใจกัมพูชาได้อย่างไร พลเอกณัฐพล ชี้ว่า เราประเมินทุกระยะ จากนี้ก็ต้องติดตามในขั้นปฎิบัติต่อ