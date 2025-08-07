ภูมิธรรม เปิดเกมรุก ตั้ง ‘กก.ปราบยาเสพติดทั่วราชอาณาจักร’ ปลัดมท.นั่งประธาน

‘ภูมิธรรม’ ถกแก้ยาเสพติด หลังยังระบาดสร้างปัญหา ปชช. เดินเกมรุกตั้ง ‘กก.ปราบยาเสพติดทั่วราชอาณาจักร’ ให้ ‘ปลัดมท.’ นั่งประธาน
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (คณะกรรมการ ป.ป.ส.) ครั้งที่ 3/2568
เวลา 17.13 น. นายภูมิธรรมแถลงว่า การประชุมมีสาระสำคัญพิจารณาการฟื้นฟูป้องกันปราบปรามและป้องปรามเรื่องยาเสพติด เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ต้องทำทั้งระบบโดยบูรณาการกัน ผลสำเร็จจึงจะเกิดขึ้นได้ ที่ประชุมตกลงที่จะร่วมมือกันทุกระดับ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) กระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เป็นหน่วยงานหลัก นอกจากนี้ หน่วยงานต่างๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ประสานงานกันให้ครบถ้วน
โดยมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งเป็นหน่วยเฉพาะกิจที่ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ คำสั่งนายกฯระบุว่า ตามที่รัฐบาลกำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระเร่งด่วน โดยมีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด แต่ปรากฏว่ายังพบการกระทำความผิด ส่งผลให้มีปัญหา การแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยขาดการควบคุมกำกับดูแลกำกับดูแลของผู้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้การแก้ปัญหาบรรลุผลตามนโยบายรัฐบาล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
1.ให้คณะกรรมการตรวจติดตามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ประกอบด้วย 1.ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พล.ต.ต.สุรสิทธิ์ สังขพงศ์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ 2.ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ 3.ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานคณะกรรมการ 4.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นคณะกรรมการ 5.อธิบดีกรมการปกครอง เป็นคณะกรรมการ 6.เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นคณะกรรมการ 7. ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม 8.ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม 9.ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติด เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม
2.ให้คณะกรรมการดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1.กำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอน และแนวทางตามที่กฎหมายกำหนด 2.ร่วมปฎิบัติการตรวจสอบและติดตามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏในพื้นที่ 3.กำหนดมาตรการในการดำเนินการต่อผู้รับผิดชอบในพื้นที่ของการกระทำความผิด 4.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือการปฎิบัติงานได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม 5.ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐ เอกชน และองค์กรภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงาน 6.เชิญผู้แทนส่วนราชการของรัฐและบุคคลที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อเท็จจริงให้ข้อมูลรวมทั้งจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 7.รายงานผลการปฏิบัติงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบทุกระยะ 8.ดำเนินการอื่นๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
3.คำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งคำสั่งดังกล่าวให้ใช้คำสั่งนี้แทน
4.การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือชุดปฏิบัติการที่แต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามระเบียบของราชการ แล้วแต่กรณี โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กรมท่องเที่ยว ผนึกกำลังพันธมิตรกว่า 50 หน่วยงาน นำไทยบรรลุเป้าหมายยั่งยืน 2030
- นักเรียน ม.4 ตกจากระเบียงชั้น 4 โรงเรียนชื่อดังโคราช บาดเจ็บ สะโพกเคลื่อน
- เบญจา โพสต์ 1 ปี ยุบก้าวไกล เผย แม้ไม่อาจเดินทางร่วมกับเพื่อนๆ แต่การต่อสู้ยังไม่สิ้นสุด
- ไฮโซลูกนัทรอด ไม่ต้องนอนคุก หลังยื่นประกัน 1 แสนบาท ข้อหาเสพยา-ครอบครองอาวุธปืน