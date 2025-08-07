วุฒิสภา ลงพื้นที่จันทบุรี แก้ปัญหาที่ดินทำกิน-ช้างป่าเขาคลองพอก จับตาสานต่อโครงการขยายเขตไฟฟ้า
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่อ.สอยดาว จ.จันทบุรี คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา นำโดย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ส.ว. ในฐานะประธานกมธ.และคณะ ลงพื้นที่เทศบาลตำบลทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี เพื่อประชุมหารือและรับฟังข้อสรุปเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 โดยมีนายประภาส พุ่มคนสิน นายกเทศมนตรีตำบลทับช้าง และตัวแทนประชาชนให้การต้อนรับ
นอกจากนี้ ยังได้มีการพูดคุยถึงโครงการขยายแนวเขตไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่บ้านคลองพอก ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการผลักดัน โดยโครงการนี้มีจุดประสงค์หลักเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว และยังเป็นการร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาคลองพอก โดยมีผู้เชี่ยวชาญอย่าง น.ส.วิสสุตา หมื่นตื้อ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะด้วย
นายชีวภาพ ยืนยันว่า จะเดินหน้าผลักดันการแก้ไขปัญหาและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเรื่องการขยายแนวเขตไฟฟ้าบ้านคลองพอก เฟส 1 และเฟส 2 ที่ยังรอการดำเนินการต่อ และจะทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ