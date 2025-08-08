รัฐบาลขอบคุณสถาบันการศึกษา มอบทุนการศึกษา บุตรหลานทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติ
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลขอบคุณ และชื่นชมสถาบันการศึกษา ที่ร่วมแสดงความกตัญญูต่อคุณงามความดีของทหารผู้เสียสละชีวิต ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของทหารที่เสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการศึกษา
สำหรับสถาบันการศึกษาที่แสดงความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติ ดังนี้
- กลุ่มในเครือวงษ์ชวลิตกุล ที่มีโรงเรียนในเครือ ได้แก่ โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา (ช.พ.น.) และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานทหารกล้าเต็มจำนวน (ตั้งแต่ประถมจนจบปริญญาตรี รวมถึงสายอาชีวะ)
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบทุนการศึกษาฟรีที่จุฬาฯ จนเรียนจบแก่บุตรและคู่สมรสของทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน และประชาชนผู้เสียชีวิตจากการปกป้องอธิปไตยชายแดนไทย–กัมพูชา ทั้งนี้ เพื่อยกย่องผู้เสียสละ และเป็นกำลังใจให้กับทหารและประชาชนผู้สูญเสียจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา
- โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เสนอรับ ถึง ด.ญ.จุฑามาศ สีจุ้ยจ้าย หรือ น้องปิ่นมุก ลูกสาวของ จ.ส.อ.ธีระยุทธ สีจุ้ยจ้าย เข้าเรียนโควตาพิเศษโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี โดยไม่ต้องสอบ
- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มอบทุนการศึกษาเรียนฟรีระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขานิติศาสตร์ ให้กับทายาท คู่สมรส ของทหาร และ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ได้สละชีวิต และทหาร ตำรวจตระเวนชายแดนที่ทุพพลภาพทางร่างกาย
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศนโยบายตอบแทนคุณทหารผู้เสียสละเพื่อชาติ ด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ให้แก่บุตรและภรรยาของทหารผู้เสียชีวิต และบุตรของทหารผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ผู้กล้าหาญที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศ
- กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ออกประกาศระงับหนี้ให้ผู้กู้ยืม ที่เป็นเจ้าหน้าที่ทหาร ที่เสียชีวิตในการปะทะจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา
- สถาบันพระบรมราชชนก ได้เสนอเรื่องพิจารณาขออนุมัติหลักการ โครงการมอบโควตาและสิทธิพิเศษทางการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก กรณีสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ภายใต้โครงการผลิตแพทย์และทีมนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเวชศาสตร์ครอบครัว ตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิทั่วไทย (9 หมอ)
นายอนุกูล กล่าวว่า รัฐบาลตระหนักถึงความกล้าหาญของเหล่านักรบแนวหน้าทุกนาย สั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเยียวยาดูแล ครอบครัวนักรบแนวหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการปdป้องอธิปไตยชายแดนด้วยความเสียส]ะอย่างเต็มกำลังความสามารถ และรัฐบาลขอขอบคุณสถาบันการศึกษาที่ร่วมเชิดชูเกียรติ สนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่ครอบครัวผู้เสียสละจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา ซึ่งการสนับสนุนด้านการศึกษาครั้งนี้ ถือเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมและให้กำลังใจแก่ครอบครัวของผู้ที่เสียสละเพื่อประเทศชาติ