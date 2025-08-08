การเมือง

รัฐบาลขอบคุณสถาบันการศึกษา มอบทุนการศึกษา บุตรหลานทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม  นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลขอบคุณ และชื่นชมสถาบันการศึกษา ที่ร่วมแสดงความกตัญญูต่อคุณงามความดีของทหารผู้เสียสละชีวิต ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของทหารที่เสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการศึกษา

สำหรับสถาบันการศึกษาที่แสดงความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติ ดังนี้

  1. กลุ่มในเครือวงษ์ชวลิตกุล ที่มีโรงเรียนในเครือ ได้แก่ โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา (ช.พ.น.) และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานทหารกล้าเต็มจำนวน (ตั้งแต่ประถมจนจบปริญญาตรี รวมถึงสายอาชีวะ)
  2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบทุนการศึกษาฟรีที่จุฬาฯ จนเรียนจบแก่บุตรและคู่สมรสของทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน และประชาชนผู้เสียชีวิตจากการปกป้องอธิปไตยชายแดนไทย–กัมพูชา ทั้งนี้ เพื่อยกย่องผู้เสียสละ และเป็นกำลังใจให้กับทหารและประชาชนผู้สูญเสียจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา
  3. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เสนอรับ ถึง ด.ญ.จุฑามาศ สีจุ้ยจ้าย หรือ น้องปิ่นมุก ลูกสาวของ จ.ส.อ.ธีระยุทธ สีจุ้ยจ้าย เข้าเรียนโควตาพิเศษโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี โดยไม่ต้องสอบ
  4. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มอบทุนการศึกษาเรียนฟรีระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขานิติศาสตร์ ให้กับทายาท คู่สมรส ของทหาร และ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ได้สละชีวิต และทหาร ตำรวจตระเวนชายแดนที่ทุพพลภาพทางร่างกาย
  5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศนโยบายตอบแทนคุณทหารผู้เสียสละเพื่อชาติ ด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ให้แก่บุตรและภรรยาของทหารผู้เสียชีวิต และบุตรของทหารผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ผู้กล้าหาญที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศ
  6. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ออกประกาศระงับหนี้ให้ผู้กู้ยืม ที่เป็นเจ้าหน้าที่ทหาร ที่เสียชีวิตในการปะทะจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา
  7. สถาบันพระบรมราชชนก ได้เสนอเรื่องพิจารณาขออนุมัติหลักการ โครงการมอบโควตาและสิทธิพิเศษทางการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก กรณีสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ภายใต้โครงการผลิตแพทย์และทีมนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเวชศาสตร์ครอบครัว ตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิทั่วไทย (9 หมอ)

นายอนุกูล กล่าวว่า รัฐบาลตระหนักถึงความกล้าหาญของเหล่านักรบแนวหน้าทุกนาย สั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเยียวยาดูแล ครอบครัวนักรบแนวหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการปdป้องอธิปไตยชายแดนด้วยความเสียส]ะอย่างเต็มกำลังความสามารถ และรัฐบาลขอขอบคุณสถาบันการศึกษาที่ร่วมเชิดชูเกียรติ สนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่ครอบครัวผู้เสียสละจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา ซึ่งการสนับสนุนด้านการศึกษาครั้งนี้ ถือเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมและให้กำลังใจแก่ครอบครัวของผู้ที่เสียสละเพื่อประเทศชาติ