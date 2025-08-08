‘บิ๊กป้อม’ เปิดมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อฯ ให้อวยพรวันเกิดครบ 80 ปี รับห่วงปชช.ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ต้องเดือดร้อน
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 68 ที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เปิดให้อวยพรในวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 80 ปี ในวันที่ 11 ส.ค. 2568
โดยช่วงเช้าที่ผ่านมา พล.อ.ชิษณุพงศ์ รอดศิริ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหาร เป็นตัวแทน ผู้บัญชาการทหารบก รวมถึง พล.ท.อมฤต บุญสุยา แม่ทัพภาคที่1 เข้าอวยพร รวมถึง ข้าราชการทหาร ตำรวจนักการเมือง ทยอยเข้ามาอวยพรต่อเนื่อง
โดย พลเอกประวิตร มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมกล่าวว่า อายุ 80 แล้วจะไปแข็งแรงเหมือนคนหนุ่มได้อย่างไร แต่ยอมรับว่ายังเป็นห่วงประเทศชาติ และได้ลงพื้นที่ เยี่ยมเยือนประชาชน ที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่อะไร แต่ได้รับความเดือดร้อน กับเหตุการณ์นี้ พร้อมให้กำลังใจทหารในแนวหน้า