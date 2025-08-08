บสย. ช่วย SMEs-ลูกหนี้ พักชำระค่างวด-พักต้น-พักดอก 6 เดือน เหตุปะทะไทย-กัมพูชา 

รองโฆษกรัฐบาล เผย “บสย.” ช่วยเหลือ SMEs -ลูกหนี้ พักชำระค่างวด-พักต้น-พักดอก 6 เดือน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนไทย-กัมพูชา
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)ออกมาตรการเร่งด่วนจากผลกระทบเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนไทย–กัมพูชา เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ลูกหนี้ที่ถูกจ่ายเคลม และลูกค้าของบสย. โดยมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้และลูกค้าเดิมของ บสย. ที่อยู่ในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ บยส.ผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกัน และค่าจัดการค้ำประกันโดยพักชำระออกไปอีก 6 เดือน นับจากวันถึงกำหนดชำระค่าธรรมเนียม
สำหรับ SMEs ลูกค้าบสย. ที่จะครบกำหนดชำระในวันที่ 31 สิงหาคมนี้ และขยายการพักชำระค่างวดเป็นระยะเวลา 6 เดือน สำหรับ SMEs ลูกหนี้ที่ถูกจ่ายเคลม ที่อยู่ในระหว่างผ่อนชำระตามแผนปรับโครงสร้างหนี้ และไม่ผิดนัดชำระหนี้
สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ลูกค้า และลูกหนี้ บสย. ที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในครั้งนี้ สามารถปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดการเข้าร่วมมาตรการได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ หรือ ช่องทาง LINE OA TCG First: @tcgfirst และ บสย. Call Center โทร. 02-890-9999”
น.ส.ศศิกานต์ กล่าวว่า นอกจากนั้น บยส. ได้ออกมาตรการเสริมสภาพคล่อง ภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS11 “บสย. SMEs ยั่งยืน” 2 โครงการหลัก ได้แก่ 1. โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs Power Trade & Bizวงเงินค้ำประกัน 3,000 ล้านบาท วงเงินค้ำประกันต่อราย 500,000 – 10 ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา 2. โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs Micro Biz วงเงินค้ำประกัน 2,000 ล้านบาท วงเงินค้ำประกันต่อราย 10,000 – 500,000 บาท ตอบโจทย์กลุ่มรายย่อย (Micro SMEs) ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียน แต่ขาดคนค้ำประกัน และขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยทั้ง 2 โครงการ ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 3 ปีแรก ปีต่อไปชำระต่ำเพียง 1.5% ต่อปี ค้ำประกันสูงสุด 7 ปี
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ภูมิธรรม ย้ำใช้กม.ในประเทศฟ้องผู้สั่งการกัมพูชาให้มีชนักก่อน ส่วนศาลโลก ให้กต.ดูรายละเอียด
- ภูมิธรรม มั่นใจ รฟท.มี พรฎ.แผนที่แนบท้ายเขากระโดง ติงทนายบุรีรัมย์สุภาพหน่อย หลังขู่ฟ้องคุก 5 พันปี
- ด่วน! ภูมิธรรม สั่งเด้ง 5 เสือ สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์-นายอำเภอ เซ่นบุกจับผับดังรังสิต
- บิ๊กเล็ก เผย กัมพูชา ร่วมมือดี แม้ไม่รับข้อเสนอ เก็บทุ่นระเบิด-ปราบสแกมเมอร์ ปัดตอบเรื่อง JBC