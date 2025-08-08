เปิดตัว บุ๋ม ปนัดดา นั่ง โฆษกจิตอาสา ศบ.ทก.ตอบโต้ออนไลน์ ลั่น ไม่กลัวเฟคนิวส์
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมช.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ว่า ขอบคุณประชาชนที่ส่งกำลังใจให้ทีมงานไทยแลนด์ ทำให้การทำงานของ จีบีซีและศบ.ทก.ง่ายขึ้น และขอย้ำว่าความสำเร็จครั้งนี้ขอมอบให้ทีงงานฝ่ายเลขา ซึ่งมีข้าราชการจากกระทรวงกลาโหม กองทัพ และกระทรวงการต่างประเทศ สมช. สำนักงานตำรวจแห่งชาติและทีมงานที่เกี่ยวข้อง
พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า วันนี้ขอเปิดตัวโฆษกจิตอาสาของศบ.ทก.เพิ่มเติม บอกตรงๆ ว่าเพื่อปะทะกับพล.อ.หญิง มาลี คืออย่างน้อยตอนนี้ ความได้เปรียบที่ตนมั่นใจคือ สวยกว่าแน่นอน โฆษกศบ.ทก.เป็นนางสาวไทย แต่โฆษกกลาโหมของกัมพูชานั้นไม่ใช่นางสาวกัมพูชาแน่นอน ดังนั้น ตนขอเปิดตัว บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เป็นโฆษก ศบ.ทก. ส่วนการทำงานของ บุ๋ม ปนัดดา ซึ่งมีมาก ขอให้ช่วยตอบโต้ทางออนไลน์ ตนและทีมงานจะสนับสนุนข้อมูลในการแถลงข่าว นับแต่วันนี้ คือโฆษกจิตอาสา
ด้านนางสาวปนัดดา กล่าวว่า ในฐานะโฆษก ขอฝากตัวกับสื่อและประชาชน ตกลงมาทำหน้าที่เพราะเราอยู่ในพื้นที่มานาน เห็นความเดือดร้อนของประชาชนและความอดทนของทหาร อยากเป็นสื่อกลางที่ชัดเจน คุยกับสื่อและฝ่ายทหาร ตรงกับความเป็นจริง และบอกกับต่างประเทศด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นกับไทย
“ทหารบอกว่าถ้าจะหาโฆษกที่ชนกับทางนั้นได้มันส์ที่สุดก็น่าจะเป็นดิฉัน ก็ตามข้อตกลง ดิฉันยินดีทำงานตรงนี้ ไม่กลัวเรื่องเฟคนิวส์ เพราะเราเป็นคนชัดเจนและคนตรงๆ เชื่อว่าสื่อไทยรู้จักดิฉันเป็นอย่างดี รู้ว่าเราชัดเจนแค่ไหน ฝั่งนั้นพูดอะไรมา เราไม่ให้ราคาอยู่แล้ว เพจจะเป็นข้อมูลราชการที่คอยซัพพอร์ต ให้ ข้อมูลของ ศบ.ทก.และข้อมูลที่ตนลงพื้นที่ ยืนยันข่าวที่เสนอออกมาจะไม่มีเฟคนิวส์ แต่จะเป็นของจริงเท่านั้นที่จะได้ลงในเพจ”
นางสาวปนัดดา กล่าวว่า ประเด็นแรกที่โต้กัมพูชา ขอคุยก่อนว่าเป็นอะไรบ้าง แต่ต้องบอกกับทหารว่าความเดือดร้อนของประชาชนมีมากน้อยแค่ไหน ประชาชนไม่ได้ทำงาน เด็กไม่ได้เรียนหนังสือ ทุกคนกลัวอนาธิปไตย ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องมาด้วยกัน เราต้องไม่เสียประชาชนคนไหนอีกแล้ว
