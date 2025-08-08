7 รมต. เยี่ยมศูนย์พักพิง 4 จว. เก็บข้อมูลเยียวยาล็อต 2 ‘บ้าน-ไร่นา-สัตว์’ ก่อนชงครม.

7 รมต. ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิง 4 จังหวัด 12 จุด 9-10 ส.ค.นี้ เตรียมนำข้อมูลกำหนดรูปแบบเยียวยารอบสองเพิ่ม ทั้ง ‘บ้านเรือน – ไร่นา – สัตว์เลี้ยง’ ก่อนนำเข้าครม.พิจารณา
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลมอบหมายให้รัฐมนตรีลงพื้นที่รับฟังแนวทางการกำหนดการเยียวยารอบสอง ที่เกี่ยวข้องกับบ้านเรือนที่เสียหาย รวมถึงพื้นที่ทางการเกษตร และปศุสัตว์ โดยการตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวทั้งหมด 12 แห่ง ใน 4 จังหวัด ได้แก่ จ.สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี โดยรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจะเดินทางไปพบปะพี่น้องประชาชนกว่า 30,000 คน ในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง 9-10 สิงหาคมนี้
โดยวันที่ 9 สิงหาคม น.ส.จิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ ศูนย์พักพิง ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, วัดสุทธิธรรมาราม, โรงเรียนโสตศึกษา ต.เชื้อเพลิง
ส่วนวันที่ 10 สิงหาคม จะมี 6 รัฐมนตรี ลงเก็บข้อมูลและเยี่ยมเยียนผู้พักพิง ประกอบด้วย 1.นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ ศูนย์พักพิง ร.ร ศีขรภูมิพิสัย, ร.ร.อาชีพศีขรภูมิ, ร.ร. จอมพระประชาสรรค์
2.นายสรวงศ์ เทียนทอง รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา และ 3.นางมนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม ลงพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ศูนย์พักพิงวัดนากันตม ต.สันแม็ก และศูนย์พักพิงวัดคำสะอาด
4.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมว.เกษตรและสหกรณ์ และ 5.นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ ศูนย์พักพิงสนามช้าง เซอร์กิตฯ
6.น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ศูนย์พักพิงวัดเม็กน้อย และ อบต. เมืองเดช
นายจิรายุ กล่าวต่อว่า รัฐบาลยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพร้อมเร่งรัดมาตรการช่วยเหลือ เยียวยา และดูแลประชาชนในทุกด้าน โดยเน้นย้ำถึงความร่วมมือระหว่างส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นในการประสานงานให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และรวดเร็วที่สุด และ 7 รัฐมนตรีที่ลงพื้นที่จะสรุปข้อมูลกลับมา เพื่อกำหนดแนวทางการเยียวยารอบที่สองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายทางการเกษตร ปศุสัตว์และในส่วนของบ้านเรือนของประชาชนเพื่อรวบรวมออกเป็นรายละเอียดในการเยียวยาครั้งที่สองต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป
