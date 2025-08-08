ภูมิธรรม ย้ำใช้กม.ในประเทศฟ้องผู้สั่งการกัมพูชาให้มีชนักก่อน ส่วนศาลโลก ให้กต.ดูรายละเอียด

“ภูมิธรรม” ลั่นใช้ กม.ในประเทศฟ้องผู้สั่งการ กัมพูชาให้มีชนักติดหลังก่อน ชี้ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำ ให้ กต.ดูรายละเอียดฟ้องศาลโลก
เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 8 สิงหาคม ที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมยกร่างคำฟ้องกัมพูชา ว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่าแนวทางจะเป็นอย่างไร แต่เบื้องต้นเราสามารถดำเนินการฟ้องได้ภายใต้กฎหมายในประเทศ ซึ่งเมื่อฟ้องแล้วก็จะเป็นชนักติดหลังไป หากเขาพร้อมมาเคลียร์ก็มาได้ หากไม่มาเคลียร์ก็ถือว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหา มีความผิดทั้งอาญาและแพ่งโดยศาลไทย ส่วนจะไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่ ก็ต้องให้เป็นไปตามกระบวนการ ซึ่งต้องให้กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูในรายละเอียด ต้องทำอย่างไรก็ได้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดต่อประเทศ และต้องทำให้กัมพูชามารับผิดชอบกับสิ่งที่กระทำ
เมื่อถามว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าไทยมีอำนาจฟ้องร้องหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ถือว่าเป็นความเห็นและเป็นคนละประเด็น สิ่งที่รัฐบาลต้องการทำให้เห็นคือฝ่ายกัมพูชาได้ทำผิด กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย ทำให้เสียหายและมีคนเสียชีวิต ซึ่งเราต้องฟ้องตามกระบวนการของไทย
เมื่อถามว่าจะไม่ใช้รูปแบบของศาลระหว่างประเทศใช่หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ไทยประกาศชัดเจนแล้วว่าไทยไม่ได้ยอมรับเขตอำนาจศาลโลก ส่วนกระบวนการจะเป็นอย่างไรก็ไปดูตามนั้น แต่ขณะนี้เราสามารถใช้องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศหรืออินเตอร์โพลได้ และอีกหลายอย่าง ซึ่งมีกระบวนการยุติธรรมอยู่
เมื่อถามว่าหากถูกดำเนินคดีที่ไทย ผู้มีอำนาจฝั่งกัมพูชาก็ไม่สามารถเดินทางเข้าไทยได้ใช่หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ต้องรอให้กระบวนการเริ่มต้นและดูว่าถึงขั้นไหน เพราะเจตนาของไทยคือฟ้องร้อง ส่วนจะไปถึงขั้นไหนก็ว่ากันไป
เมื่อถามถึงกรณีที่ประชาชนต้องการฟ้องเอง โดยไม่รอรัฐบาล รัฐบาลจะอำนวยความสะดวกให้หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ขณะนี้ยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องอีกหลายเรื่อง เมื่อมีความเสียหายก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องฟ้องร้อง ซึ่งไม่ใช่เกมการเมืองหรือการสร้างบรรยากาศอะไร ดังนั้นสิ่งที่ดำเนินการก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำไป ส่วนการเจรจาก็ยังคงอยู่ การสร้างกระแสทางการเมืองมากดดัน อาจจะไม่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาของเรา
เมื่อถามว่ากรณีฟ้องผู้สั่งการได้ลิสต์รายชื่อแล้วหรือไม่ว่าจะฟ้องใครบ้าง นายภูมิธรรม กล่าวว่าปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมว่าไป
