โรม ซัด คนปล่อยเฟคนิวส์ 70 ส.ส.ปชน.ไม่ไปต่อ หวังผลการเมือง มั่นใจทุกคนรู้ข้อเท็จจริง

รังสิมันต์ ซัด ข่าวส.ส.ส้ม 70 คนไม่ไปต่อกับ “ปชน.” เป็นเฟคนิวส์ ไร้ข้อเท็จจริง หวังปลุกปั่นให้คนในพรรคไม่ไว้ใจกัน ย้ำเปิดทางให้ สส.ทุกคนได้ทำงานเต็มประสิทธิภาพ
เมื่อเวลา 10.40 น. วันที่ 8 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงกระแสข่าวที่ระบุว่า มี ส.ส.พรรคประชาชน 70 คน จะไม่ไปต่อกับพรรคในการเลือกตั้งครั้งหน้า ว่า เรื่องนี้เป็นจินตนาการของผู้ที่อาจจะพยายามปลุกปั่น ตนคิดว่าในพรรคไม่ได้มีการพูดคุยหรือมีแนวทางที่ออกมาลักษณะแบบที่ปรากฏในข่าว ยิ่งตนดูรายชื่อแล้วไม่น่าเป็นไปได้ ดังนั้นต้องยอมรับตรงไปตรงมาว่าคงเป็นความพยายามปลุกปั่น เพื่อให้เกิดข้อที่จะทำให้ไม่ไว้วางใจกันในพรรค เป็นเรื่องหวังผลทางการเมืองมากกว่าเป็นเรื่องข้อเท็จจริง
ถามว่ามองว่าข่าวที่ออกมานั้นมาจากทางไหน นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ไม่อยากเดา เพราะไม่สนใจ เนื่องจากเป็นเฟคนิวส์ไม่มีเรื่องที่ทำให้เราต้องมานั่งคิดวิเคราะห์อะไรมากมาย อีกทั้งมองว่าเป็นการปลุกปั่น ยุแยงให้เกิดความแตกแยกกัน คงไม่มีอะไรมากไปกว่าเฟคนิวส์
เมื่อถามย้ำว่าจะมีการให้ส.ส.ในพรรค ยืนยันว่าจะอยู่กับพรรคต่อ นายรังสิมันต์ กล่าวว่า เราอย่าเพิ่งให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว เพราะไม่มีอะไร เป็นการนั่งเทียนแล้วเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง กลายเป็นว่าข้อมูลนี้รู้ดีกว่าคนในพรรคอีก ตนคิดว่าไม่น่าใช่ ตนในฐานะรองหัวหน้าพรรคยืนยันว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ข้อมูลจริงและไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญ
ถามว่ายืนยันหรือไม่ว่า ส.ส.ของพรรคประชาชนจะไปต่อในการเลือกตั้งครั้งหน้า ในฐานะผู้สมัครส.ส. นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ในพรรคมีกลไก ไม่ว่าจะสนับสนุน ส.ส. ทำหน้าที่อย่างดีที่สุด ให้คำแนะนำที่สำคัญ คือ เรารู้ว่า การเป็นส.ส.ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้ทรัพยากรเยอะ และคนที่เข้ามาอยู่ในการเมือง เมื่อวันเวลาผ่านไปการที่เขามาอยู่ตรงนี้แล้วสั่งสมประสบการณ์ความเข้าใจ ดังนั้น ส.ส.มีคุณค่าแน่นอน ไม่ใช่สิ่งที่จะตัดสินใจ ในทันทีว่าคนนี้ไม่ได้ไปต่อหรือคนนั้นต้องออกไปจากพรรค ไม่ใช่แบบนั้น แต่ในพรรคประชาชน พยายามสร้างบรรยากาศของการทำงานที่มุ่งเน้นการทำงานและประสิทธิภาพ เราเชื่อว่า.สส. ถ้าทำงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่น่ามีปัญหาอะไร ในเรื่องของการสมัครรับเลือกตั้ง จึงไม่มีอะไรต้องกังวล
เมื่อถามว่ามองว่าข่าวที่ออกมามีมูลความจริงบ้างหรือไม่ หรือสร้างข่าวมาเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นการเมือง นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ยอมรับว่ามีความพยายามให้คนสนใจเรื่องการเมืองมากขึ้น โดยเฉพาะความขัดแย้งภายในประเทศ ต้องบอกว่าเวลามีปัญหาเรื่องเหล่านี้ใครได้ประโยชน์คงต้องไปดู เพราะต้องยอมรับว่าคนไทยให้ความสำคัญกับความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา และเป็นเรื่องที่แก้ไม่จบ ดังนั้นเมื่อมีเรื่องของส.ส.พรรคประชาชน อาจดึงความสนใจไม่ว่าจะคนในพรรคหรือประชาชนทั่วไปได้ แต่ตนเชื่อว่าเมื่อทำการเมืองถึงขนาดนี้ ฐานะพรรคการเมือง เชื่อว่าประชาชนรับมือกับเฟคนิวส์มาเยอะ เรามีภูมิต้านทานเฟคนิวส์อยู่แล้ว อย่างไรก็ตามรายชื่อที่ออกมาไม่มีใครถามตน ซึ่งตนค่อนข้างมั่นใจคนในพรรคทุกคนรู้ว่าเป็นเฟคนิวส์