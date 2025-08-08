ภูมิธรรม มอบรางวัล กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ยกเป็นแม่ทัพกองหน้า สร้างสุขให้ปชช.

ภูมิธรรม มอบรางวัล กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ยกเป็นแม่ทัพกองหน้า ขับเคลื่อนสร้างสุขให้ปชช.ตามนโยบายรบ.อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และรมว.มหาดไทย รักษาราชการนายกฯ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2568 โดยมี น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รมช.มหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร อธิบดีกรมการปกครอง ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับรางวัล เข้าร่วมพิธีกว่า 500 คน
นายภูมิธรรม กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านมาโดยตลอด เพราะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อผลสำเร็จของงานตามภารกิจของรัฐบาลและของกระทรวงมหาดไทยในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
เปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมโยงระหว่างการปฏิบัติงานระหว่างรัฐบาลกับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยได้ไว้วางใจให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกท่าน เป็นดั่ง “แม่ทัพกองหน้า” ขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบาย “5 ไร้ทุกข์ 3 สร้างสุข”
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่คุกคามชีวิตและครอบครัวของพี่น้องประชาชนทุกหมู่บ้าน ตำบลจนเป็นวิกฤตที่รุนแรง ซึ่งผู้นำท้องที่ต้องร่วมมือกันสร้างความตระหนัก เป็นหูเป็นตา เป็นตาสับปะรดแจ้งข่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ รวมถึงการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ประชาชนมากที่สุด ดูแลสุขอนามัยประชาชน ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กในหมู่บ้าน และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้ประสบผลสำเร็จ เกิดประสิทธิภาพต่อพื้นที่มากที่สุด
นายภูมิธรรม กล่าวต่อว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล พร้อมฝากให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ดำรงตนในฐานะผู้นำที่ดี ยึดถือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง มุ่งมั่นขับเคลื่อนการทำงานเพื่อสร้างศรัทธา สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างสุดกำลังความสามารถ
ด้านนายนิรัตน์ กล่าวว่า กรมการปกครองได้ยกย่อง เชิดชูเกียรติกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสียสละ และทุ่มเทความรู้ความสามารถในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยในปี 2568 มีผู้ได้รับรางวัล รวม 264 คน ได้แก่ กำนันยอดเยี่ยม 131 คน และผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 133 คน