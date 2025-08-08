ไพศาล อัดฤทธิ์เดชสีน้ำเงิน ไล่บี้ถอนชื่อสว. ร้อง 136 คนโดนคดีฮั้ว ทำทั้งสภามีอิสระไม่ถึง 20
จากกรณีที่ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ออกเอกสารระงับคำร้อง กรณี นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ สมาชิกวุฒิสภา และคณะสมาชิกวุฒิสภารวม 21 คน ได้เข้าชื่อต่อ ประธานวุฒิสภา เพื่อขอให้ส่งเรื่องไปยัง ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยว่า สมาชิกภาพการเป็นสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 136 คน สิ้นสุดลง เนื่องจากรายชื่อ ส.ว.ถูกถอนชื่อ และอ้างถูกปลอมรายเซ็น จนกระทั่งชื่อไม่ครบ 1 ใน 10 นั้น
ล่าสุด 8 สิงหาคม 2566 นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมาย และอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์แสดงความคิดเห็นถึงกรณีดังกล่าว ว่า ฤทธิ์เดชส.ว.สีน้ำเงิน
จากกรณีมีการเข้าชื่อส.ว. เพื่อให้ส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพิกถอนส.ว. กรณีฮั้วเลือกตั้ง แบบอั้งยี่ ออกจากตำแหน่งและขอ ให้ศาลสั่ง หยุดปฏิบัติหน้าที่ปรากฏว่า ขณะนี้ผู้ที่มีชื่อ ในคำร้อง ได้ถอนชื่อไปแล้วถึง 3 คน โดยสองคนแรกอ้างว่า เป็นการปลอมรายชื่อ คนที่ 3 บอกว่า ลงชื่อไปโดยสำคัญผิด
นี่คือกระบวนการน้ำเน่าสกปรก เพื่อไม่ให้มีการยื่นคำร้องนั่นเอง
ลองนึกดูว่าถ้าส.ว. ทั้งสภา มีส.ว.อิสระเหลืออยู่ไม่ถึง 20 คน แล้วระบอบประชาธิปไตยของเราจะเป็นอย่างไร
อย่างไรก็ดี ยังมีกรณีที่ป.ป.ช. ทำการไต่สวนเรื่องฮั้ว ส.ว. และมีมติ ในชุดเล็กให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญแล้ว อีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งต้องติดตามดูกันต่อไปว่า จะมีพลังอำนาจใดมาเบรกเรื่องนี้ไว้อีก