บิ๊กอ้วน ควงมาริษ ลงพื้นที่ลุยตรวจศรีสะเกษวันนี้ จี้ฟ้อง แพ่ง-อาญา เขมร-เริ่มที่ศาลไทย-ตร.สากล

บิ๊กอ้วนควงมาริษลงพื้นที่ลุยตรวจศรีสะเกษวันนี้ จี้ฟ้อง แพ่ง-อาญา เขมร-เริ่มที่ศาลไทย-ตร.สากล
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) รักษาราชการแทนนายกฯ เปิดเผยว่า ในวันที่ 9 สิงหาคม ตนจะลงพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ พร้อมนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เพื่อดูสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับความเสียหาย เช่น ปั๊มน้ำมัน เนื่องจากถูกระบุว่ายังไม่ได้รับการดูแล และหากเข้าพื้นที่ได้ จะเข้าไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ได้รับความเสียหายแนวทางการลงพื้นที่นั้น จะประสานไปยังพื้นที่ก่อนว่าพร้อมหรือไม่ เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน แต่หากไม่พร้อมหรือยังมีปัญหา ก็ไม่จำเป็นต้องเข้าพื้นที่ จะใช้กำลังเฉพาะส่วนแนวหลังที่เป็นไปได้
“ผมได้สั่งการไปยังเจ้าหน้าที่ทหาร ขอให้ทำหน้าที่เข้มงวดเช่นเดิม ส่วนอื่นๆ ถ้าไม่มีปัญหา ไม่ต้องต้อนรับ ให้ว่าไปตามเนื้อผ้า นอกจากนี้ จะลงพื้นที่ตรวจสอบตามที่มีกระแสข่าวว่าไม่ได้รับงบประมาณเยียวยาดูแลประชาชน รวมถึงลงพื้นที่ รพ.สต.ชำเม็ง ต.ธงชัย เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกต.เห็นข้อเท็จจริง นำไปพูดคุยในวงเจรจา จะได้เห็นเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกันจะลงไปดูศูนย์อพยพที่มีประชาชนอยู่จำนวนมาก แม้มีบางส่วนทยอยกลับบ้าน แต่ย้ำว่ายังไม่มีประกาศให้เดินทางกลับบ้าน เนื่องจากได้ให้กองทัพภาคที่ 2 หารือผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีเขตติดต่อชายแดนไทย-กัมพูชา ว่ามีความพร้อมหรือยัง โดยให้ยึดความปลอดภัยประชาชนเป็นหลัก ดังนั้น หากปลอดภัยก็ให้กลับบ้านได้เลย โดยพิจารณาเป็นพื้นที่ไป” นายภูมิธรรม กล่าว
นายภูมิธรรม กล่าวถึงกรณีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมยกร่างคำฟ้องกัมพูชาว่า ยังไม่ได้รับรายงานว่าแนวทางเป็นอย่างไร แต่เบื้องต้นฟ้องได้ภายใต้กฎหมายในประเทศ เมื่อฟ้องแล้วจะเป็นชนักติดหลังไป หากพร้อมมาเคลียร์ก็มาได้ หากไม่มาเคลียร์ก็ถือเป็นผู้ถูกกล่าวหา มีความผิดทั้งอาญา และแพ่งโดยศาลไทย ส่วนจะไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่ ต้องให้เป็นไปตามกระบวนการ ให้กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูรายละเอียด ทำอย่างไรก็ได้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดต่อประเทศ และต้องทำให้กัมพูชามารับผิดชอบกับสิ่งที่กระทำ
เมื่อถามว่า มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าไทยมีอำนาจฟ้องร้องหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า เป็นความเห็น และเป็นคนละประเด็น สิ่งที่รัฐบาลต้องการทำให้เห็น คือฝ่ายกัมพูชาได้ทำผิดกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย ทำให้เสียหาย และมีคนเสียชีวิต เราต้องฟ้องตามกระบวนการของไทย
เมื่อถามอีกว่า จะไม่ใช้รูปแบบของศาลระหว่างประเทศใช่หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ไทยประกาศชัดเจนแล้วว่าไม่ยอมรับเขตอำนาจศาลโลก ส่วนกระบวนการจะเป็นอย่างไรก็ไปดูตามนั้น แต่ขณะนี้สามารถใช้องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ หรืออินเตอร์โพลได้ และอีกหลายอย่าง ซึ่งมีกระบวนการยุติธรรมอยู่
เมื่อถามต่อว่า หากถูกดำเนินคดีที่ไทย ผู้มีอำนาจฝั่งกัมพูชาไม่สามารถเดินทางเข้าไทยได้ใช่หรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ต้องรอให้กระบวนการเริ่มต้น และดูว่าถึงขั้นไหน เพราะเจตนาของไทยคือฟ้องร้อง ส่วนจะไปถึงขั้นไหนก็ว่ากันไป
เมื่อถามกรณีประชาชนต้องการฟ้องเองโดยไม่รอรัฐบาล รัฐบาลจะอำนวยความสะดวกให้หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ขณะนี้ยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องอีกหลายเรื่อง เมื่อมีความเสียหายก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องฟ้องร้อง ไม่ใช่เกมการเมือง หรือการสร้างบรรยากาศอะไร ดังนั้น สิ่งที่ดำเนินการก็คือต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำไป ส่วนการเจรจายังคงอยู่ การสร้างกระแสทางการเมืองมากดดัน อาจจะไม่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาของเรา
เมื่อถามอีกว่า กรณีฟ้องผู้สั่งการ ได้ลิสต์รายชื่อแล้วหรือไม่ว่าจะฟ้องใครบ้าง นายภูมิธรรม กล่าวว่า ปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมว่าไป